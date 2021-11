Omar Fernández: Leonel no cerró camino Margarita, ella sabe quién

Omar Fernández.

SANTO DOMINGO.- El diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, lamentó las recientes declaraciones de la ex vicepresidenta de la República Margarita Cedeño, y afirmó que quien le cerró el camino político fue otro y no el ex presidente Leonel Fernández.

“Lamento mucho algunas de sus últimas declaraciones. Yo la estimo mucho y la respeto, pero creo que se equivoca cuando dice que Leonel le tronchó su camino político. En el 2012, Leonel nunca le dijo ‘no aspires’. El que le cerró el camino fue otro y ella sabe perfectamente quien es”, señaló.

Sin embargo, el hijo del expresidente Fernández dijo que valora como positiva y legítimas las aspiraciones de Cedeño a la presidencia, pues entiende que hace tiempo que el país está preparado para que una mujer pueda dirigir los destinos de la nación.

Asimismo, reveló que la Fuerza del Pueblo está gestando alianzas de partidos políticos y líderes comunitarios “como ninguna jamás vista” de cara a los comicios del 2024.

En torno a la cuestionada asignación de recursos a los legisladores denominados “Barrilito”, el diputado se mostró a favor de que se derogue y la califica como una distorsión del trabajo del legislador.

“Los diputados no estamos para eso. Eso es una distorsión. Entiendo que esa partida debe o eliminarse para todos o transparentarse el uso de ese dinero”, dijo.

Omar Fernández ofreció estas declaraciones al programa radial “El Ambiente de la Tarde”, que se transmite por Quisqueya FM, bajo la conducción de Wanda Sánchez y Marco Peláez.

an/am