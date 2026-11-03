OD propone que el marbete sea según valor de vehículo

SANTO DOMINGO. El partido Opción Democrática (OD) rechazó el aumento del impuesto de circulación vehicular (marbete) anunciado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y propuso establecer tarifas progresivas según el valor fiscal de cada automóvil.

La dirigente de la organización Nicole Pichardo cuestionó que el sistema vigente determine el monto a pagar por el año de fabricación, al considerar que perjudica proporcionalmente más a los propietarios de vehículos económicos que a quienes poseen automóviles de lujo.

Como ejemplo, señaló que un vehículo valorado en 400,000 pesos puede pagar una proporción mayor de su valor en marbete que una jeepeta de alta gama de 10 millones de pesos, si ambos tienen el mismo año de fabricación.

Ante esta situación, la organización pidió a la DGII realizar un estudio técnico para sustituir el criterio de antigüedad por el valor fiscal de los vehículos, mediante tasas diferenciadas.

Pichardo también cuestionó las condiciones de las vías públicas frente al incremento de los impuestos y afirmó que el Gobierno no debe trasladar la carga económica a quienes tienen menos recursos.

«No podemos seguir aceptando que, gobierno tras gobierno, la vía más fácil sea sacarle más dinero del bolsillo a quien menos tiene», expresó mediante un comunicado.

La dirigente citó los casos de Chile, Colombia y Costa Rica, donde se utilizan el valor fiscal o comercial de los automóviles como criterios para establecer los impuestos de circulación.

Opción Democrática consideró que una reforma de este tipo permitiría distribuir de manera más equitativa las obligaciones tributarias entre los propietarios de vehículos.

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