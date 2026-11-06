El Pulté Golf, desafiante escenario diseño de Pete Dye

GUATEMALA.- El Women’s Amateur Latin America reunirá a 60 de las mejores golfistas amateurs de la región del 19 al 22 de noviembre, en un campo de montaña que combina exigencia deportiva, naturaleza y diseño de clase mundial.

Por primera vez en su historia, el Women’s Amateur Latin America (WALA) llegará a Guatemala, donde tendrá como escenario El Pulté Golf, uno de los desarrollos de golf más destacados del país. Del 19 al 22 de noviembre, 60 de las mejores golfistas amateurs de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe competirán en la sexta edición del campeonato, presentado por The R&A y la ANNIKA Foundation.

La celebración del torneo representa una oportunidad para proyectar internacionalmente la capacidad de Guatemala para organizar eventos deportivos de primer nivel y mostrar una propuesta que integra golf, naturaleza, infraestructura y hospitalidad.

UN PROYECTO QUE NACIÓ EN 2014

La historia de El Pulté Golf comenzó en 2014, con un ambicioso proyecto concebido alrededor del deporte y la integración con el entorno natural. En 2018 fue inaugurado como una comunidad residencial construida alrededor de un campo de 18 hoyos, par 72, ubicado entre las colinas del sector oriental de Ciudad de Guatemala.

Para la competencia, el recorrido tendrá una extensión de 5,838 yardas.

Edgar Castillo, director de El Pulté Golf, destacó el significado de recibir el campeonato para el club y el país, al considerar que representa la culminación de una visión iniciada hace más de una década.

EL SELLO DEL DISEÑADOR PETE DYE

La planificación del desarrollo estuvo a cargo de Darcon/Rodolfo Cabrera, junto con Dye Designs, mientras que el diseño del campo correspondió al reconocido arquitecto Pete Dye. La construcción fue ejecutada por Construgolf, con la participación de especialistas en riego, paisajismo y arquitectura.

El recorrido fue concebido para aprovechar la pronunciada topografía montañosa y preservar la integración con el paisaje. Sus elevaciones, desniveles, curvas, búnkeres y complejos de greens convierten cada hoyo en un desafío estratégico.

Entre sus características sobresalen las denominadas hard lines, líneas rectas en los bordes de lagos y búnkeres que contrastan con las formas naturales del terreno.

Dos hoyos llaman especialmente la atención: el 12, que exige precisión desde el tee para alcanzar el fairway, y el 17, un par 3 con green isla inspirado en el emblemático TPC Sawgrass.

LA INFLUENCIA DE ALICE DYE EN EL DISEÑO

Alice Dye, esposa de Pete Dye, también desempeñó un papel importante en la filosofía del campo, particularmente en la planificación de las áreas de salida adelantadas y las distancias para facilitar que golfistas de distintos niveles pudieran disfrutar del recorrido.

Castillo explicó que Alice proponía modificaciones para garantizar que las mujeres también estuvieran representadas en el diseño.

Esta participación adquiere un significado especial con la llegada del Women’s Amateur Latin America, una competencia que reúne a las principales promesas del golf femenino regional.

UN DESAFÍO DE ESTRATEGIA Y PRECISIÓN

El campo cuenta, además, con un moderno Club House que dispone de restaurante, salones sociales, gimnasio, spa, canchas de tenis y squash, piscina y senderos.

Mark Lawrie, director regional de The R&A para Latinoamérica y el Caribe, destacó las características particulares del recorrido y el desafío que representará para las competidoras.

Señaló que, a diferencia de otros campos diseñados por Pete Dye en terrenos relativamente planos, El Pulté Golf se encuentra en medio de las montañas, una condición que lo hace especialmente atractivo y exigente.

La campeona del WALA 2026 recibirá invitaciones para participar en tres de los cinco torneos Major del golf femenino en 2027: el AIG Women’s Open, en Inglaterra; The Chevron Championship, en Estados Unidos, y The Amundi Evian Championship, en Francia.

La llegada del campeonato a Guatemala une dos proyectos con una visión compartida: ampliar las oportunidades para las mejores golfistas amateurs de América Latina y el Caribe y proyectar el golf guatemalteco en el escenario deportivo internacional.

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