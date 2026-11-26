SANTO DOMINGO.– La dirigente de Opción Democrática (OD), Virginia Antares, llamó este miércoles al Congreso Nacional a acelerar la aprobación de la Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocida como Ley Mirabal, ante el aumento de los feminicidios en República Dominicana.

En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y del 66 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, Antares también reclamó al Gobierno mayores recursos presupuestarios para prevenir y atender la violencia de género.

La dirigente citó datos del Observatorio Político Dominicano (OPD), según los cuales entre 2016 y 2025 se registraron 853 feminicidios en el país, ocho de cada diez perpetrados por parejas o exparejas. Además, señaló que más de 80 mujeres fueron asesinadas durante 2026, según reportes de prensa.

“Cada feminicidio representa una vida que pudo haberse salvado. Una denuncia sin seguimiento, sin evaluación del riesgo y sin protección efectiva no protege a nadie”, afirmó.

Antares consideró que la legislación debe aprobarse antes de finalizar el año y contar con financiamiento para establecer unidades especializadas en al menos el 50 % de los municipios, fortalecer la evaluación de riesgos y garantizar servicios de protección y reparación para las víctimas y sus familias.

“No basta con aprobar una ley en el papel. Necesitamos instituciones con capacidad de respuesta, personal especializado y servicios accesibles para todas las mujeres”, sostuvo.

La dirigente recordó que el programa de Gobierno de Opción Democrática propone un sistema integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.

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