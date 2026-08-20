Obra sobre salud mental en Bellas Artes conmueve público

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SANTO DOMINGO.- A casa llena y ante un público conmovido, la obra teatral Bienvenido el extraño se presentó en la Sala Manuel Rueda de Bellas Artes, con una puesta en escena desgarradora y profundamente humana que convirtió el drama en una experiencia sensorial y reflexiva.

La dramaturgia del doctor Yino Martínez, basada en hechos reales, contó con producción de Canek Denis y dirección de Vicente Santos. El montaje combinó imágenes en movimiento, testimonios, música en vivo, canto y poesía para abordar las heridas provocadas por el rechazo, la ignorancia y los prejuicios en torno a la salud mental.

La historia sigue a Bienvenido, un destacado estudiante de medicina cuya vida cambia tras sufrir un colapso emocional debido a la presión académica. A partir de ese momento enfrenta el rechazo, el encierro y la estigmatización, hasta lograr reconstruir su vida y regresar convertido en médico al mismo pueblo que antes lo condenó.

ELENCO Y MÚSICA

El elenco, integrado por Iván Mejía, Judith Rodríguez, Pepe Sierra, Ruth Emeterio, Manuel Raposo, Lía Briones, Wendy Alba y Vicente Santos, ofreció interpretaciones contundentes y cargadas de verdad escénica, representando distintas expresiones de una comunidad marcada por el miedo, la culpa, la ignorancia, la compasión y la posibilidad de redención.

El contrabajo y la percusión, ejecutados en vivo por Attabeyra Hailí y José Andrés Molina, se integraron a la narración y reforzaron sus momentos de mayor tensión y vulnerabilidad.

La propuesta incluyó iluminación de Ernesto López, vestuario de Renata Cruz Carretero y maquillaje de Tezza Borja.

Más que establecer culpables y víctimas, la obra mostró la complejidad humana y recordó que detrás de cada diagnóstico existe una historia que merece respeto y dignidad.

Al caer el telón, la respuesta del público confirmó el impacto de una propuesta que, más que ofrecer respuestas, invitó a reflexionar sobre la necesidad de una sociedad más sensible y comprensiva.

an/am