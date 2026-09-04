Obra escritor haitiano Thélyson Orélien impacta en Canadá

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Puerto Príncipe, 4 sep.- La novela “Era esto o morir”, del escritor haitiano Thélyson Orélien, causa hoy un extraordinario impacto literario en Canadá, según el diario Le Nouvelliste.

Publicada por Ediciones Boréal, una renombrada casa que privilegia a autores laureados con premios internacionales, la obra «parece tener un futuro brillante”, asegura el crítico de esa publicación Francisco Duval.

“Pocas veces hemos visto –reflexiona- tanta avalancha de elogios y atención en torno a la obra de un autor nacional, quien, mientras habla de Haití, relata la vida de todos los exiliados del mundo”.

El autor de la novela de tema migratorio, ganadora de los Premios Espoir CIC de Estrasburgo (Francia) y Méduse, de España, adquirió tras su publicación los derechos de traducción del libro en varios idiomas.

“Desde entonces –comenta Duval- llovieron las distinciones para la novela, y, respaldada por varios críticos literarios, figuró en numerosas listas de recomendaciones de lectura y entre los tres libros de la selección de Radio Francia Internacional».

“Era eso o morir” compite, además, con otros cuatro finalistas por el “Premio Fnac de Novela” (25ª edición), cuyo ganador será anunciado el 21 de septiembre, de acuerdo con Le Nouvelliste.

La novela también figura entre los 16 títulos aspirantes del Premio francés Goncourt, y es una de las 16 obras propuestas para el próximo lauro francés Goncourt des Lycéens.

El autor fue invitado al famoso programa literario La Grande Librairie, de la revista literaria France 5, en tanto su novela fue incluida entre los 461 nuevos títulos publicados entre septiembre y octubre en la temporada literaria francesa.

La crítica de Le Nouvelliste explica que “Jonas, el personaje principal del libro de Orélien, tuvo que huir de su país y de su violencia, y recorrió el camino más largo posible, atravesando toda América hasta llegar a Canadá”.

Y aquí es –subraya- donde la ficción se encuentra con la realidad del drama haitiano, pues el joven Pierre Damas Bel, el personaje de la tragedia real que retrata la novela, salió de Haití, pasó por México hacia Estados Unidos, y soñaba con encontrar una tierra acogedora.

Este apenas adolescente de 20 años, que simplemente aspiraba a vivir como otros jóvenes de su edad, «acabó con su vida, incapaz de soportar más el peso de su situación», relata el libro.

Los servicios estadounidenses de inmigración le impusieron una pulsera electrónica, sufrió acoso, no podía jugar al fútbol, su deporte favorito, y vio desvanecerse sus planes de estudios universitarios o su integración al ejército estadounidense.

La obra “Era eso o morir” –prosigue la crítica- concluye con la decisión de Damas Bel “de arrojarse bajo las ruedas de un camión en una carretera de Springfield, Ohio, el lunes 31 de agosto de 2026”.

Según el comentarista, esta historia “no es ficción, pero habla de la misma obligación de emigrar que habita en muchos haitianos. Tanto en la novela de Thélyson Orélien como en el drama verdadero de Pierre Damas Bel, encontramos a todos los haitianos”.

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