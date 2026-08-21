NY: Secretario general FP pide JCE reforzar proceso cedulación

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NUEVA YORK.- El secretario general de la Fuerza del Pueblo (FP) en Nueva York, Odell Suero, solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) un incremento urgente en los recursos humanos, tecnológicos y logísticos destinados a las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE).

Suero, vocero del exterior de la FP, miembro de la Dirección Central y Examinador de Fraudes Certificado (CFE), advirtió que el actual proceso de cedulación no responde a la magnitud de la diáspora, especialmente en momentos en que se cuestiona el gasto de RD$32.3 millones en viáticos y boletos en clase ejecutiva para misiones internacionales.

«Valoramos que la JCE haya realizado giras técnicas por Suiza, Italia, Países Bajos y España para conformar las OCLEE, pero esa inversión debe traducirse en resultados concretos en el terreno. Hoy los dominicanos en Nueva York, New Jersey y España enfrentan largas esperas, citas limitadas y equipos insuficientes para renovar su cédula», señaló.

Recordó que Nueva York es la seccional más grande fuera de República Dominicana, con más de 18,000 miembros inscritos según la JCE, y que cubre El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens y Long Island. Sin embargo, de los 140,242 dominicanos empadronados en los cuatro países europeos visitados por la JCE, solo 37,079 votaron en 2024 (26.44%).

«Esta realidad coloca a la República Dominicana en una situación excepcional en términos de participación electoral de sus ciudadanos residentes en el extranjero, lo que exige que los recursos destinados al exterior sean estrictamente proporcionales a su importancia», afirmó.

RECONOCIMIENTO OCLEE Y FALTA DE RECURSOS

Suero reconoció el esfuerzo que realizan los funcionarios y autoridades de las OCLEE-OSE en el exterior, quienes hacen todo lo posible por cumplir las metas de cedulación y empadronamiento.

No obstante, advirtió que ese compromiso choca con una limitación de fondo: la falta de respaldo en personal, presupuesto, logística y operatividad para alcanzar los objetivos.

«No se puede exigir el cumplimiento de una meta de esta magnitud sin proporcionar a quienes tienen la responsabilidad de ejecutarla las herramientas y los recursos indispensables para lograrla», declaró.

Agregó que Estados Unidos aporta más del 80% de las remesas que recibe el país cada año, por lo que garantizar la renovación y entrega de la cédula no es solo un derecho político, sino una facilidad jurídica clave para que la diáspora pueda realizar trámites bancarios, legales y de propiedad en República Dominicana.

PROPUESTAS PARA ACELERAR CEDULACION

Aunque el operativo en el exterior inició después que el desplegado en territorio nacional, la diferencia en el ritmo de entrega obliga a tomar medidas inmediatas. Entre las alternativas planteadas están:

– Establecer acuerdos con consulados, asociaciones comunitarias y espacios religiosos para instalar centros de empadronamiento los fines de semana.

– Implementar un sistema automatizado de citas previas y precaptura de datos en línea para reducir el tiempo de atención presencial.

– Coordinar operativos conjuntos de pasaportes y cédulas para optimizar el traslado y la atención ciudadana.

– Desplegar unidades móviles, ampliar horarios y fortalecer los operativos comunitarios para garantizar sin contratiempos el derecho a la identidad y al voto.