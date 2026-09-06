NY: Equipo de Gonzalo realiza primera reunión para montaje primarias PLD

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NUEVA YORK.- El Equipo coordinador de Gonzalo Castillo celebró su primera reunión en Nueva York para el montaje de la consulta interna que realizará el domingo 18 de octubre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para elegir a su candidato a la presidencia de la República Dominicana en las elecciones del 2028.

Francisco Fernández, miembro del Comité Central del PLD y coordinador territorial del Proyecto, indicó que «todo apunta a que el triunfador del proceso interno será Gonzalo Castillo, un hombre con quien la población electoral mantiene una deuda pendiente».

«Existe un sentimiento nacional para que el compañero Gonzalo sea el próximo presidente de todos los dominicanos», afirmó.

TRABAJOS PARA LA CONSULTA DEL PLD

Dijo que «en el estado de Nueva York trabajaron para que la consulta resulte favorable a Gonzalo Castillo y para que el Partido de la Liberación Dominicana gane las elecciones en 2028».

«Continuaremos trabajando en el montaje de la consulta para que en octubre Gonzalo se convierta en el candidato del PLD y en agosto de 2028 en el presidente de la República Dominicana», agregó.

Destacó que «Gonzalo Castillo ha sido un hombre pragmático, y lo demostró en su vida personal, construyendo desde cero un imperio económico sin parangón en la República Dominicana, e incluso en Latinoamérica».

«Al frente del Ministerio de Obras Públicas, Gonzalo creó estructuras que no pudieron ser debilitadas, como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911 y la seguridad vial», recordó.

Además de Fernández, integran el equipo Rafael Rodríguez, coordinador de estrategia; Pascual Rodríguez, coordinador operativo; Juan Sosa, coordinador de finanzas; Roberto Morillo, coordinador de comunicación; Eric García, coordinación de redes sociales; Santos Acevedo, coordinación electoral; Rafael Jiménez, coordinación de organización; Samuel Atiles, tecnología de la información; Constantino de la Rosa, coordinación prensa y propaganda; Ana Viola y Richard Lantigua, coordinación de seguridad; Yendry Espinal, coordinador sector juventud; Ruth Sucon, coordinadors sector mujer; Dulce Faña, sector cultural; Ramón Pérez, sector religioso; Martín Medina, transporte y movilidad; Yomairis Maldonado, asuntos empresariales y comerciantes; Wanda Martínez y Vega Sierra, protocolo; Wiliam Estevez, coordinador en Manhattan, y Carlos Estevez, coordinador en Queens.

La reunión fue realizada en el restaurante El Tamarindo, localizado en el 4250 de la avenida Broadway, en el Alto Manhattan.