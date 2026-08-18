NY: Mamdani celebra herencia sin oficiales electos dominicanos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- El alcalde Zohran Mamdani ofreció una recepción en Gracie Mansion para celebrar la herencia dominicana previo al desfile de la diáspora en el Alto Manhattan, una tradición instaurada por sus predecesores que este año se realizó sin la presencia de oficiales electos de origen quisqueyano.

«Los dominicanos ya estaban aquí mucho antes de que la ciudad les abriera paso», escribió Mamdani en redes sociales, junto a fotos de la actividad con empanaditas, sancocho, helados de fundita y juegos de dominó. En las imágenes aparece Wilson Aramboles, el dominicano de más alto rango en la Policía de la ciudad.

AUSENCIA ANTICIPADA

La ausencia ya había sido recogida por medios neoyorquinos. La revista City & State publicó el 7 de agosto que un funcionario dominicano electo le aseguró que no asistiría y sugirió que otros harían lo mismo.

Según el medio, el distanciamiento se explica por las primarias demócratas del Distrito 13. Adriano Espaillat, primer dominicano en llegar al Congreso de EE. UU., contaba con el respaldo de casi todos los líderes de la comunidad y con el apoyo inicial de Mamdani. A un mes de las elecciones, el alcalde respaldó a su rival, la también dominicana Darializa Ávila Chevalier, quien terminó derrotando a Espaillat.

El 7 de agosto ambos coincidieron por primera vez tras la primaria en una rueda de prensa con la comisionada de Policía, Jessica Tisch, sobre la seguridad del Desfile Nacional Dominicano. Se colocaron a cada lado de Tisch, evitaron el contacto visual y Espaillat no mencionó ni agradeció a Mamdani, según City & State. La agenda pública del alcalde no incluía a Espaillat, aunque la de Tisch sí. La invitación de Mamdani a un desayuno previo al desfile ofrecido por Espaillat habría llegado solo dos días antes.

Espaillat declinó comentar sobre su relación con Mamdani y sobre si asistirían a los eventos del otro. Tras la rueda de prensa, salió apresurado diciendo en español: «Tenemos que irnos», reportó la revista.

El caso no es aislado. El presidente del condado de Brooklyn, el dominicano Antonio Reynoso, también perdió la posibilidad de reelegirse ante Claire Valdez, candidata respaldada por Mamdani a finales de enero.

MALESTAR DE BODEGUEROS Y ABUCHEOS

Al distanciamiento político se suma el malestar de los bodegueros por el plan del alcalde de abrir supermercados públicos en cada condado, con descuentos de hasta 30 %, pese a la oposición del sector. El primer supermercado abriría el próximo año. Según Radhamés Rodríguez, representante de los bodegueros, apoyaron a Mamdani como candidato buscando consenso sobre el plan, sin lograrlo.

El descontento se evidenció en el desfile dominicano en El Bronx, donde Mamdani fue abucheado y le pidieron que se fuera. La asambleísta dominicana Amanda Séptimo, figura clave de su campaña, también fue abucheada y llamada «vendepatria».

«Son los bodegueros que dejan la esquina abierta a las 3 de la mañana, los barberos que se saben el nombre de cada muchacho del barrio, las costureras que levantaron una industria con sus manos», reconoció Mamdani.

«Como administración, nuestro compromiso con la comunidad dominicana es darles lo que merecen: una vida digna y el reconocimiento que se ganaron cada día. ¡Que viva la comunidad dominicana! Y ¡que viva Nueva York!», agregó.