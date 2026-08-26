NY: Lanzan plan de ayuda a inquilinos en casos del Tribunal de Vivienda

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NUEVA YORK.- El alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció un nuevo procedimiento acelerado para agilizar los casos más críticos del Tribunal de Vivienda.

En virtud de una nueva directriz del juez administrativo de la Corte Civil de la Ciudad de Nueva York, los jueces agilizarán las audiencias relacionadas con órdenes de desalojo, condiciones peligrosas que afecten a todo el edificio o averías en los ascensores, así como los procedimientos del Artículo 7A en los que la Ciudad o los inquilinos soliciten el nombramiento de un administrador externo por negligencia del propietario.

PLAN BLOCK BY BLOCK Y RENTAL RIPOFF

El nuevo procedimiento contribuirá a los esfuerzos de la administración Mamdani para hacer rendir cuentas a los propietarios negligentes, incluso mediante acciones contempladas en su plan de vivienda Block by Block y en el informe Rental Ripoff.

A través de la iniciativa «Fix the City», la administración empleará diversas herramientas de ejecución, incluidos los procedimientos acelerados ante el Tribunal de Vivienda, para actuar contra los propietarios que incurren en negligencia de manera persistente.

Asimismo, impulsa medidas detalladas en el Rental Ripoff Report para garantizar con mayor eficacia el derecho de los inquilinos a contar con ascensores en funcionamiento y a recibir adaptaciones razonables cuando estos quedan fuera de servicio por periodos prolongados.

CASOS QUE SE PROLONGAN MESES Y AÑOS

Los casos en el Tribunal de Vivienda suelen prolongarse durante meses o incluso años, lo que retrasa el regreso de los inquilinos a sus hogares tras un desastre o los obliga a vivir en condiciones peligrosas derivadas de la negligencia de los propietarios.

El nuevo procedimiento agilizará la tramitación de los casos más urgentes y complejos, con el objetivo de garantizar justicia y reparaciones sin demoras innecesarias.

«Los neoyorquinos merecen un gobierno que aborde la crisis de vivienda con la urgencia que esta exige. Cuando un edificio representa un peligro, cuando un ascensor no funciona o cuando un propietario ha descuidado su responsabilidad de proporcionar un hogar seguro, los inquilinos no deberían tener que esperar meses o años para obtener una solución», declaró Mamdani.

«Este nuevo procedimiento acelerado ayudará a garantizar que nuestro Tribunal de Vivienda actúe con la misma urgencia que las emergencias que enfrentan los neoyorquinos. Esta es una victoria para los inquilinos, los proveedores de servicios legales y todos aquellos que luchan por la justicia habitacional en nuestros cinco condados», agregó.

TRIBUNAL REAFIRMA COMPROMISO

«Hacer cumplir las normas de vivienda es uno de los mandatos legales fundamentales del Tribunal de Vivienda. El Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York está comprometido a garantizar que los inquilinos que enfrentan las condiciones de vivienda más graves y peligrosas tengan un acceso oportuno a la justicia», declaró Jack Stoller, juez supervisor del Tribunal de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

«El nuevo procedimiento se centra en casos en los que las agencias municipales han documentado que un edificio tiene una orden de desalojo, carece de servicios esenciales o cuenta con ascensores totalmente inoperativos, y la situación es urgente. Al priorizar estos casos para una resolución acelerada, el Tribunal reafirma su compromiso de garantizar viviendas seguras para los neoyorquinos más vulnerables, al tiempo que asegura que los propietarios también tengan derecho a exponer sus argumentos», añadió.

JPM