NY: Inauguran el Festival del Libro y la Cultura Dominicana

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NUEVA YORK.- El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó este viernes la inauguración del Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026, un encuentro que reúne en Nueva York a más de 180 escritores, académicos, artistas, educadores e investigadores de República Dominicana, Estados Unidos e Iberoamérica.

La ceremonia de apertura tuvo lugar en el auditorio del George Washington Educational Campus, en el vecindario Washington Heights, del Alto Manhattan, y contó con la participación del cónsul Jesús Vásquez Martínez, autoridades educativas de la ciudad, escritores, artistas, gestores culturales y líderes comunitarios.

TRES DIAS, 120 ACTIVIDADES

Organizado por la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior (DCDEX) del Ministerio de Cultura, el festival desarrolla durante tres días una programación con más de 120 actividades culturales y educativas. Incluye conferencias, presentaciones de libros, coloquios, talleres, recitales poéticos, exposiciones, teatro, música, proyecciones documentales y actividades infantiles.

150 AÑOS DE DUARTE

Uno de los ejes principales de esta edición conmemora el sesquicentenario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, con una programación especial sobre su vida, pensamiento y vigencia como fundador de la nación.

Entre las actividades destacadas figuran la conferencia “Juan Pablo Duarte: 150 años de ausencia, una eternidad de presencia en la conciencia de la nación”, la presentación del libro “Los espejos de Duarte”, la conferencia “Juan Pablo Duarte y la fundación de la patria dominicana”, la proyección del documental “Un joven llamado Juan Pablo Duarte” y expresiones artísticas inspiradas en el legado del patricio.

RECONOCIMEINTO Y PARTICIPACION INTERNACIONAL

Durante el acto inaugural fue reconocido el doctor Ángel Capellán, fundador y presidente de LEA Book Distributors, por su trayectoria en la promoción del libro, la educación y la cultura hispana en Estados Unidos. Se proyectó un audiovisual sobre su vida y aportes al mundo editorial y académico.

La programación cuenta con la participación de la Editora Nacional del Ministerio de Cultura, Editorial Santuario, Isla Negra Editores de Puerto Rico, Editorial Centro Bonó, La Pereza Ediciones de EE.UU. y Elefanta Editorial de México, junto a autores dominicanos de la diáspora y de España, México, Argentina, Colombia, Perú, Cuba y Puerto Rico.El poder de las buenas palabras

Como parte del festival, el ministro Salcedo ofrecerá la conferencia-conversatorio “El poder de las buenas palabras”, orientada a promover el lenguaje respetuoso y el diálogo como herramientas para fortalecer la convivencia democrática y la transformación social.

Bajo el lema “Leer es florecer”, el Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026 reafirma su compromiso con la promoción de la lectura, la educación y la cultura dominicana dentro y fuera del territorio nacional, consolidando a Nueva York como uno de los principales escenarios de la dominicanidad en el exterior.

La programación completa está disponible en dominicanaflc.com y en las redes sociales del DCDEX.