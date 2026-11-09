NY: Fuerte destaca carisma y liderazgo de Carolina Mejía

NUEVA JERSEY.- El asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de las Comunidades Dominicanas del Exterior, Neftalí Fuerte, defendió las aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía y sostuvo que el momento político nacional e internacional demanda mayor participación de las mujeres en los espacios de dirección del Estado.

Asimismo, consideró que Mejía, actual alcaldesa del Distrito Nacional, reúne las condiciones para asumir la candidatura presidencial del partido oficialista.

«El tiempo es de la mujer, el momento que vive el mundo demanda que las mujeres tengan mayores oportunidades de asumir responsabilidades de liderazgo», expresó el también empresario y activista durante un encuentro de dirigentes y simpatizantes del proyecto de Mejía, en la ciudad de Paterson.

INFLUENCIA EN EL EXTERIOR

Al referirse a la representación partidaria en el exterior, aseguró que su sector mantiene influencia dentro de la estructura del PRM y recordó que en 2024 se implementó por primera vez el voto preferencial para los diputados de ultramar.

Afirmó que varios legisladores que hoy ocupan curules en el Congreso recibieron respaldo de la estructura que representa, por lo que su contribución debe valorarse por los resultados.

PERFIL DE LA CANDIDATA

Fuerte destacó el carisma, capacidad comunicativa, liderazgo participativo, sensibilidad social, cercanía y calidad humana de Mejía.

«Carolina interpreta en su máxima expresión el don de gente que representa Peña Gómez en cada uno de los perremeístas. Tiene humildad y una forma especial de generar confianza y compromiso», subrayó.

Recordó que en 2020, Mejía asumió la candidatura a la Alcaldía del Distrito Nacional en circunstancias difíciles, tras el retiro de otros sectores, y logró una victoria superior al 60% de los votos. Asimismo, valoró su desempeño como alcaldesa y su rol como secretaria general del PRM.

Sostuvo que «su liderazgo conecta con los principios del pensamiento peñagomista y representa una oportunidad para preservar y fortalecer el legado del Gobierno del presidente Luis Abinader».

Al encuentro asistieron los cónsules Jesús Vásquez Martínez y Lucilo Santos, el excónsul Eligio Jáquez, la diputada Kenia Bidó y representantes de distintas estructuras del PRM en el exterior.