NY: Estratega James Carville retira respaldo a Ávila Chevalier

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- La socialista democrática Darializa Ávila Chevalier ganó el martes la primaria del Distrito 13 de Nueva York con el respaldo del alcalde Zohran Mamdani, en una victoria sorpresiva que generó rechazo inmediato del estratega demócrata James Carville.

Carville declaró el jueves a NewsNation que Ávila Chevalier “no es demócrata” y pidió que no sea integrada al caucus del partido. “Sus puntos de vista van totalmente en contra de lo que defienden los demócratas. Creemos en el pluralismo”, afirmó.

La candidata, que se define como organizadora comunitaria, fundó en la universidad un grupo que abogó por la “erradicación total de la civilización occidental”, según reportes.

Durante la entrevista, la presentadora Elizabeth Vargas citó posturas de Ávila Chevalier que incluyen abolir ICE y la policía, detener deportaciones y calificar a veteranos como “criminales de guerra”.

Carville sostuvo que, de obtener una mayoría, los demócratas no deberían asignarle comités. “Estás debidamente electa, tienes tu escaño en el Congreso, pero no recibirías asignaciones”, dijo.

“Forma tu propio partido. No uses al Partido Demócrata para avanzar eso”, añadió.

Sobre Israel, Carville diferenció entre criticar políticas del gobierno israelí y negar la existencia del Estado. “Cuando dices ‘no creo que Israel deba existir’, no tengo espacio para ti”, señaló.

Calificó de “repugnante” el aumento del antisemitismo y afirmó que “la jugada política inteligente es no sentar a esa gente”.

Ávila Chevalier celebró su victoria el 23 de junio junto a Mamdani en una fiesta electoral en Nueva York. Hasta el momento no se reportaron declaraciones suyas en respuesta a Carville.