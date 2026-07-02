NY: Espaillat celebra fallo mantiene ciudadanía por nacimiento

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NUEVA YORK.- El congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat, celebró la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de mantener la ciudadanía por derecho de nacimiento. Consideró que el fallo reafirma una garantía constitucional fundamental.

Recordó que el presidente Donald Trump “intentó eliminar una de las garantías constitucionales más claras de nuestra nación, y fracasó”.

“La decisión de hoy reafirma un principio constitucional fundamental que ha definido a nuestra nación durante generaciones: todo niño nacido en Estados Unidos es ciudadano de Estados Unidos”, expresó Espaillat en un comunicado.

Explicó que este derecho está protegido por la Decimocuarta Enmienda y fue ratificado por la Corte Suprema en el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark, de 1898.

Afirmó que el fallo “respalda el legado de la nación y rechaza cualquier intento excluyente de redefinir quiénes la integran”. Y agregó: “Ningún presidente tiene la facultad de decidir quién pertenece a Estados Unidos”.

Espaillat también criticó al movimiento MAGA por promover “una visión peligrosa y divisiva, arraigada en el miedo y la exclusión”.

Finalmente, aseguró que el Caucus Hispano del Congreso seguirá defendiendo la Constitución, las libertades civiles y las oportunidades para que “cada niño tenga la posibilidad de alcanzar el Sueño Americano”.