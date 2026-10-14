NY: Dominicanos recordarán 25 años tragedia del vuelo 587

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NUEVA YORK.- La comunidad dominicana de Nueva York conmemorará el próximo 12 de noviembre el 25 aniversario del accidente del vuelo 587 de American Airlines, siniestrado minutos después de despegar del aeropuerto John F. Kennedy rumbo a Santo Domingo, con un saldo de 260 fallecidos a bordo y cinco en tierra.

Se trata del segundo accidente aéreo más letal en la historia de Estados Unidos. Ocurrió el 12 de noviembre de 2001, apenas dos meses después de los atentados del 11-S, lo que agravó la conmoción en la ciudad por el cierre de puentes y túneles durante la investigación y el temor a un nuevo ataque.

La ceremonia central, como cada año, tendrá lugar en Belle Harbor, Queens, zona donde se precipitó el Airbus A300 y donde se levanta el monumento a las víctimas. Se prevé la lectura de los nombres de los fallecidos.

TESTIMONIOS

Belkis Lora, presidenta del Comité en Memoria del Vuelo 587, perdió a su hermano Roberto.

«Ir a ese memorial me da paz, tranquilidad. El dolor se siente, pero ir allá es sanador», dijo.

Lora relató que esa mañana llevó a su hermano al aeropuerto antes de ir a su trabajo en LaGuardia. Habían acordado reencontrarse en diciembre en República Dominicana para pasar la Navidad.

«Le di un abrazo y hasta el día de hoy siento ese abrazo», afirmó. «Se me fue el alma, me volví loca porque sabía que ahí iba mi hermano. Te sientes impotente, quieres hacer tanto y no puedes hacer nada».

Indicó que enfermó tras la tragedia y encontró consuelo al compartir con otras familias enlutadas, algunas de las cuales perdieron a varios integrantes. «He ido encontrando consuelo en cada historia», señaló.

Karen Tavárez también forma parte de los deudos. En el vuelo murieron su madre, Virgilia, de 51 años, una prima, su sobrino Steven, de 3 años, y un vecino.

«Estos 25 años han sido terribles, un vacío que no lo llena nada ni nadie», declaró. Describió a su madre como una mujer solidaria. Aseguró que la pérdida deterioró su salud hasta obligarla a dejar su empleo como maestra bilingüe.

Tavárez explicó que su madre inicialmente viajaría a Santiago, más cerca de su hogar, pero a última hora tomó la ruta a Santo Domingo.

CAUSA

El vuelo 587, un Airbus A300, cayó a las 9:14 de la mañana del 12 de noviembre de 2001. Transportaba 251 pasajeros y nueve tripulantes. No hubo sobrevivientes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) determinó que el accidente fue provocado por maniobras excesivas e innecesarias del primer oficial sobre los pedales del timón de dirección para compensar una turbulencia de estela dejada por otra aeronave. Las cargas aerodinámicas causaron el desprendimiento en vuelo del estabilizador vertical.