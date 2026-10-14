Presidente del TSE será operado por hidrocefalia en Clínica Abreu

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SANTO DOMINGO.— El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, fue ingresado este lunes en la Clínica Abreu para someterse a una cirugía por hidrocefalia, informó la institución.

El procedimiento consiste en extraer líquido y colocar una válvula para tratar la condición, según el diagnóstico médico.

El TSE precisó que se trata de una intervención electiva, no de emergencia. Camacho Hidalgo ingresó al centro de salud pasadas las 8:00 de la mañana.

El equipo médico está encabezado por el neurocirujano José Joaquín Puello y el anestesiólogo Carlos Guzmán.

Durante el período de recuperación, las funciones de la presidencia del tribunal estarán a cargo de su suplente, Lourdes Teresa Salazar.

dh/am