Entérate NY (OPINION)

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Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►Política y Deporte: Para el dominicano, la política y el deporte no son simples pasatiempos; son partes de la identidad nacional y las discusiones del día a día. Ambos encienden pasiones y debates de alto voltaje. En NYC, el quisqueyano está al tanto de ambos. Nuestros connacionales son sabiólogos, todólogos, analistólogos, opinólogos y sabichosos al máximo en estos temas. ¡Uff! Lectores en Queens nos escriben y envían un video sobre el PLD. ¡Ay!

►Entrevista a Javier García-PLD: “Se pospone la consulta y el motivo de la posposición es que la JCE negó en una carta prestar los equipos para las votaciones, porque el voto era automatizado”. ¿Cuándo recibió el PLD, a través de la Secretaría de Asuntos Electorales, la carta? El 16 de septiembre. El día que fui a la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales del PLD (CONAP-2026) fue el lunes 21 de septiembre, 5 días después de que se recibiera la carta. Y en esa reunión con la CONAP nadie informó de la existencia de la misiva. Pasaron 6 días más y nadie habló de esa carta, lo que quiere decir; si no es porque se filtra la información, íbamos a llegar hasta el día 16 y nadie iba a saber que la JCE había negado los equipos. Ver video = https://www.youtube.com/watch?v=Wb0n-hMWuAY

► Todavía no se esclarece envío de carta JCE a CONAP-PLD: Reciente entrevista a Danilo Díaz, delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la JCE.

Pregunta: ¿Cuál es la realidad sobre los equipos de la JCE? ¿La Junta se negó a facilitar esos equipos?

Respuesta: Ese tema eh …

Pregunta: Dice FJG que hubo una carta se ocultó cuando, ¿que la JCE envió una carta a la CONAP donde informaba sobre los equipos, pero la CONAP se la reservó y no la dio a conocer a los aspirantes?

Respuesta: Si, yo realmente vine hablar de los temas que estaba hablando, esa es la verdad.

Pregunta: “Pero esa es una información importante para el país”.

Pregunta: Es que tú eres el delegado del partido ante la JCE”

Respuesta: Pero no hay nada que ocultar

Pregunta: Pero estaba o no la carta que dice FJG

Respuesta: No hay nada… no hay nada que ocultar, porque déjenme decirle, este fue un proceso que despertó tanto interés que fuerzas externas trataron de impedir que se celebrara. Pregunta: ¿Cuáles son esas fuerzas externas?

Pregunta: “Usted tiene que hablar con responsabilidad”

Pregunta: Si hubo fuerzas externas, dígalo

Respuesta: Pero déjame hablar. Lo que pasa es que tienen mucho miedo a lo que se está sintiendo.

Pregunta: No, usted esté dando vueltas. ¿Cuáles son las fuerzas externas, no venga a relajar con nosotros así Danilo?

Respuesta: Si no me dejan hablar

Pregunta: Pero lo estamos dejando hablar, pero usted lo que está dando es vuelva y vuelta.

Amigo lector: Saque usted sus propias conclusiones.

►Expectativas en el PRM-NY: Para este domingo se espera la llegada de una comisión de alto nivel del PRM-RD, encabezada por Deligne Ascención, primer vicepresidente nacional y presidente ejecutivo delegado del partido. Tambien viene Juan Garrigó, secretario general. El presidente Luis Abinader fue ratificado como presidente de la organización; no obstante, debido a sus compromisos de Estado, delegó en Ascención la conducción diaria de la entidad. Su mandato se extiende hasta el 16 de agosto de 2028, coincidiendo con el término del período constitucional del Gobierno. Diiicen que viene como “Trucutú”, con el garrote en las manos, para poner orden en Nueva York y Miami, donde no se pudo juramentar a las nuevas directivas del partido por problemas. Hubo juramentación en todas partes, sin problemas, tras el gran acto de proclamación y cierre de la XXIV Convención Nacional Ordinaria “Orlando Jorge Mera”. Además, Deligne visitará otros estados para ver cómo anda la entidad. A través de las redes sociales, se está invitando a dirigentes y militantes del PRM-NY a acudir este domingo 18, a las 10:00 de la mañana, al local de la seccional, ubicado en el 1880 de la avenida Carter esquina con la avenida East Tremont, segundo piso, en El Bronx, “para enfrentar a quienes nos robaron nuestros sueños”. (Actuales directivos). “No más”. expresa el volante distribuido con el emblema del partido. ¡Ay, ay, ay!

►Analizando al PRM: Llamados analistólogos dominicanos en el Alto Manhattan, reunidos (8) la semana la pasada en un restaurant (vinos, tragos de etiqueta negra y picadera) analizaron la situación del PRM. Ni Albert Einstein considerado el científico más importante, conocido y popular del siglo XX, se le podía arrimar. Veamos: Aparentemente hay unidad en el PRM, porque hubo cargos para repartir de forma equitativa entre los diferentes grupos de tendencias. Pero, para la presidencia solo hay un solo(a) candidato(a). ¡Bueeeno! Habrá solo dos candidatos a competir: Carolina Mejía y David Collado, diiicen. Los demás son ABC = Allante, Bulto y Movimiento. La vicepresidenta Raquel Peña retomó sus aspiraciones para detener el apoyo de dirigentes y militantes hacia Carolina; pero al final respaldará a Collado. Wellingston Arnaud hará lo mismo. Collado es el candidato del presidente Luis Abinader, diiicen. Pronostican un gran problema para escoger el candidato(a) presidencial, diiicen.

► Hipólito Mejía: “El Guapo de Gurabo”, expresidente de la república, mentor, asesor, guía y padre de Carolina sostuvo en el 2024 “La etapa como alcaldesa de Carolina concluyó”. Ella misma afirmaba y “requeteafirmaba” que no sería de nuevo candidata a la alcaldía, porque sus propósitos eran ser la candidata presidencial del PRM. Luego de dimes y diretes, accedió reelegirse a la alcaldía. Diiicen los opinólogos que aceptó, por habérsele asegurado la candidatura presidencial para el 2028. Observadores políticos, diiicen, que, si le vienen con “vainas” a su hija y amarres raros, los misiles del «Guapo de Gurabo» (RS-28 Sarmat-Ruso con 18 mil kilómetros de alcance) no se harán esperar y no se sabe que pasará y cómo quedará el PRM. ¡Ay, ay, ay!

►Hay una intensión manifiesta: Grace Mausser, copresidenta local de los Socialistas Democráticos de América (DSA) acusó al NYPD de colaborar con ICE y de abusar de los manifestantes que acudieron al lugar, al empujarlos. Ahora, Darializa Ávila Chevalier, candidata demócrata al Congreso por el D-13, pidió por eso la dimisión de la comisionada del NYPD, Jessica Tisch. ¡Uff! Los analistólogos recuerdan que Ávila Chevalier propugnaba por la abolición de la policía, las fronteras, las prisiones, la confiscación de la propiedad privada y la nacionalización de las principales industrias. Luego, en campaña, las borró.

Ver = Mamdani-backed congressional candidate deleted posts calling to seize private property, abolish police, borders, prisons = https://www.cnn.com/2026/06/01/politics/kfile-ny-13-darializa-avila-chevalier-deleted-tweets-defund-abolish-police-prisons-deportations Todo deja indicar, diiicen los opinólogos, que hay una intensión manifiesta para hacer cumplir los planteamientos de Ávila Chevalier. ¡Huumm! Ya el alcalde Zohran Mamdani ordena revisar el uso de la fuerza de NYPD ante reclamos de cambios. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “Sin policías estaríamos como en la selva”. El más fuerte sobreviviría. Otro contestó: «Que Dios nos coja confesados» = Advertencia, temor, resignación o necesidad de ayuda divina ante una situación difícil, peligrosa o caótica que se avecina. ¡Bueeeno!

► Cuando el rebú llamaron al 911: Un opinólogo de esos que pululan en el Alto Manhattan explicaba a varios contertulios en la avenida Saint Nicholas: La policía acudió porque es un procedimiento estándar que tiene de atender hechos, sucesos, acontecimientos y las llamadas del 911, para garantizar el orden, la vida, y evitar hasta linchamientos. La multitud estaba furiosa y los agentes neoyorkinos tuvieron que emplearse a fondo para controlarla, porque no se sabe que pudo haber pasado, con los agentes deferales y la multitud, diiicen. El mismo NYPD comunicó “en una publicación en X que sus agentes no presenciaron el incidente ni participaron en él”, acudieron para restablecer el orden como manda la ley.

►Un valor dominicano en NY: Henry Garrido, dominicano con décadas en NYC, enaltece la dominicanidad en playas extranjeras. Es el primer latino en dirigir el District Council 37, el sindicato más grande de empleados públicos en NYC, con 150 mil miembros y 89 mil jubilados provenientes de todo el mundo, además, con empleados en 1,000 puestos diferentes, entre agencias municipales, escuelas públicas, bibliotecas municipales e instituciones culturales, la Corporación de Salud y Hospitales, la Autoridad Metropolitana de Transporte, la Autoridad de Construcción Escolar, los Servicios Médicos de Emergencia, la Autoridad del Puente y Túnel Triborough, el Sistema Judicial Unificado y la Facultad de Derecho de NY. Ayudó a establecer un programa de vivienda para empleados municipales, el cual gestiona más de 3 millones de dólares en subvenciones para compradores de vivienda por primera vez, servicios de prevención de ejecuciones hipotecarias y un programa educativo y de asesoramiento. Si usted lo ve caminar por ahí, como acostumbra, dígale: “Henry, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario en NYC: No tener seguro no significa quedarse sin médico. NYC Care ofrece servicios de salud a bajo costo o sin costo mediante NYC Health + Hospitals. Está disponible para los residentes en los 5 condados. Debe presentar documento que compruebe identidad y residencia. Más información: Llamar al 311 o visitar: https://www.nychealthandhospitals.org/