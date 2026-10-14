Bameso lidera la 49.ª Copa Internacional de Judo Naco

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SANTO DOMINGO.– El Club de Judo de Bameso tomó la delantera en la primera jornada de la 49.ª Copa Internacional de Judo Naco, al conquistar dos medallas de oro y una de bronce en las categorías benjamín y preinfantil.

La competencia se desarrolla en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con la participación de más de 525 atletas de seis países, 22 asociaciones provinciales y ocho clubes del Distrito Nacional.

El Budokan Judo School ocupó el segundo lugar, con dos preseas doradas, mientras que Judo San Juan terminó tercero, con una medalla de oro y una de plata. En la cuarta posición quedó Kodokan Judo of Cape Coral, con un oro.

DESTACAN A LOS GANADORES

En la categoría preinfantil, Keither Puello, representante de Bameso, venció en la final a Dylan Paredes, de la provincia Duarte. Las medallas de bronce correspondieron a Samuel Santana, de Bameso, y Joshua Monteagudo, de la Asociación de La Romana.

En los 26 kilogramos, Jayco García, también de Bameso, se impuso ante Azdriel Soriano, de Judo San Juan, para conquistar el oro. Luis Arias, de La Romana, obtuvo el bronce.

Por su parte, Jeurys Hernández, de la provincia Duarte, ganó la medalla dorada en los 66 kilogramos al derrotar a Braylin García, de San Juan. Ethan Liriano, del Club de Judo Naco, consiguió el bronce.

Las competencias continúan hasta la conclusión del certamen, que también se transmite a través del canal de YouTube del Club Deportivo Naco.

RECONOCEN A JUAN CHALAS

Durante el acto inaugural, celebrado después de la interpretación del himno nacional y el desfile de las delegaciones participantes, los organizadores resaltaron la importancia histórica del torneo, que coincide con el 50 aniversario de la Escuela de Judo Naco.

Vladimir Aracena, presidente de la Asociación de Padres del Judo Naco, agradeció la presencia de las delegaciones nacionales e internacionales.

Heidy Féliz, vicepresidenta de la Junta Directiva del club, quien representó al presidente Mario Álvarez Soto, felicitó a los participantes y reafirmó el compromiso institucional con el desarrollo del judo y las demás disciplinas deportivas.

El presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García, destacó la trayectoria de la Copa y felicitó al club, a la escuela y a las asociaciones participantes.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el reconocimiento al sensei Juan Chalas, inmortal del deporte dominicano, a quien está dedicada la edición de 2026. En el homenaje participaron representantes de la directiva del Club Deportivo Naco, la Escuela de Judo y la Asociación de Padres, junto con Gilberto García y Sócrates Puello, presidente de la Asociación de Judo del Distrito Nacional.

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