NY: Dominicana Diana Pou interpreta himno EU en Noche de Herencia Dominicana

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NUEVA YORK.- En una noche de orgullo quisqueyano en Queens, la cantante y actriz Diana Pou entonó el himno de EE.UU. ante miles de fanáticos de los Mets.

El acto central de la Herencia Dominicana en Citi Field contó además con DJ Lobo, José Reyes y Juan Soto en el pitcheo inaugural, y la presencia de Dascha Polanco.Mets ganó 4-1 a Nationals.

La interpretación de The Star-Spangled Banner estuvo a cargo de Pou, artista dominicana radicada en Nueva York, seleccionada como invitada especial para abrir la jornada dedicada a reconocer la cultura y las contribuciones de la comunidad dominicana, celebrada el viernes 14 de agosto.

La actividad combinó música, béisbol y entretenimiento.

El reconocido DJ Lobo estuvo a cargo de la ambientación musical, mientras que el exjugador de los Mets José Reyes, conocido como «La Melaza», realizó el lanzamiento ceremonial que recibió el dominicano Juan Soto.

La velada concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales.

La celebración también contó con la asistencia de figuras del entretenimiento, entre ellas la actriz dominicana Dascha Polanco, conocida por su participación en la serie Orange Is the New Black.

Para Pou, el momento tuvo un significado especial en su carrera y en su vínculo con sus raíces.

«Interpretar el Himno Nacional en una noche dedicada a celebrar nuestra Herencia Dominicana fue un honor inmenso. Como artista dominicana, poder representar mis raíces en un escenario como Citi Field y ante una comunidad tan orgullosa de su cultura es una experiencia que llevaré conmigo para siempre», expresó.

Con experiencia en actuación, canto y voz en off, Pou continúa desarrollando su carrera artística en Nueva York y participando en actividades vinculadas con la comunidad latina.