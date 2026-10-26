NY: Detienen menor 17 años por muerte dominicano en tren

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- Un adolescente de 17 años fue detenido y acusado por la muerte a tiros del dominicano Darrel Rodríguez, de 26 años, en una estación del tren de Nueva York.

El menor enfrenta un cargo de asesinato y dos cargos por posesión ilegal de un arma de fuego cargada.

El tiroteo ocurrió en el andén de la línea E, en dirección norte, en la estación de la Séptima Avenida y la calle 53, en Midtown, Manhattan, a pocas cuadras de Times Square.

Según el reporte policial, Rodríguez recibió un disparo en el pecho tras una discusión con el adolescente. Fue trasladado al Hospital Bellevue, donde posteriormente falleció.

Las investigaciones preliminares indican que el altercado se trasladó del andén a un vagón y regresó al andén, donde el agresor sacó el arma y disparó.

BÚSQUEDA Y ARRESTO

Tras el ataque, el sospechoso huyó hacia el norte por la Séptima Avenida. Las cámaras de vigilancia lo captaron vistiendo un conjunto deportivo rojo, chaleco negro acolchado y mascarilla, lo que dificultó su identificación inicial.

La Policía indicó que no se trató de un acto al azar y que la víctima y el victimario no se conocían previamente.

jt-am