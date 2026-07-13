NY: Concluye con récord asistencia Festival del Libro y la Cultura Dominicana

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NUEVA YORK.- El Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026 concluyó este domingo en el George Washington Educational Campus, del Alto Manhattan, tras tres días de intensa programación que reunieron a miles de visitantes.

El evento se consolida como uno de los principales espacios de promoción de la literatura, el arte y la identidad dominicana en el exterior.

El acto de clausura fue encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el incumbente de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior (DCDEX), Rey Andújar, y los viceministros Pastor de Moya, de Identidad Cultural y Ciudadanía, y Amaury Sánchez, de Creatividad y Formación Artística.

Salcedo anunció que la próxima edición del festival será los días 11, 12 y 13 de julio de 2027. Asimismo, destacó el crecimiento del evento y el respaldo de la comunidad dominicana, el sector cultural y las instituciones participantes.

Organizado por la DCDEX, el festival desarrolló más de 120 actividades, entre ellas conferencias, presentaciones de libros, coloquios, talleres, recitales poéticos, exposiciones, obras de teatro, conciertos, proyecciones documentales y programas infantiles.

La edición 2026 contó con la participación de más de 50 editoriales nacionales e internacionales, decenas de organizaciones culturales y educativas, y más de 100 escritores invitados de la República Dominicana y de la diáspora en Estados Unidos, Suramérica y Europa.

Uno de los ejes centrales fue la conmemoración del 150 aniversario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte. Se realizaron más de 10 actividades especiales —conferencias, presentaciones de libros, documentales y expresiones artísticas— dedicadas a resaltar la vida, pensamiento y legado del fundador de la nación.

Bajo el lema «Leer es florecer», el Festival reafirmó su compromiso con la promoción de la lectura, la educación y la difusión de la cultura dominicana dentro y fuera del país, fortaleciendo a Nueva York como punto clave de encuentro de la dominicanidad en el exterior.