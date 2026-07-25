NY: Concejal dominicano acusa empresa de evadir millones de dólares en peajes

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- El líder de la mayoría del Concejo Municipal de Nueva York, el dominicano Shaun Abreu, impulsa una iniciativa para que se investigue a una empresa de transporte compartido sin licencia que presuntamente estaría evadiendo decenas de millones de dólares en peajes por congestión en Manhattan.

Abreu, quien representa al Distrito 7, solicitó a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) investigar las operaciones de la plataforma Empower, acusada de eludir el peaje por congestión para ingresar a Midtown, un cargo que competidores como Uber y Lyft deben pagar e incluir en cada viaje.

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

En una carta enviada al presidente de la MTA, Janno Lieber, Abreu afirmó que Empower estaría aprovechando que opera sin licencia de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) para evitar tanto el recargo estatal por congestión como el peaje del programa de alivio de la congestión.

«Esto permite a Empower anunciar precios artificialmente bajos, mientras que otros proveedores de transporte y sus conductores siguen cumpliendo la ley», escribió el concejal, quien preside el Comité de Transporte e Infraestructura.

Lieber respaldó la preocupación y aseguró que la MTA ha intentado recuperar los ingresos perdidos. «Están estafando al público. Tenemos que encontrar la manera de asegurarnos de que, si encuentran una laguna legal, esta se cierre», declaró.

POSTURA DE LA EMPRESA

La empresa rechazó las acusaciones y sostuvo que ha intentado pagar las tarifas, pero que las autoridades municipales han rechazado sus propuestas.

«Empower se ha ofrecido repetidamente a facilitar la evaluación y el pago de cualquier impuesto o tasa, incluidas las tarifas por congestión, que los conductores con licencia de la TLC que trabajan por cuenta propia utilizando nuestro software deban pagar a la ciudad», declaró un portavoz al New York Post.

Según la compañía, representantes se reunieron con funcionarios a finales de marzo, pero la oferta fue rechazada. La Alcaldía no ha respondido públicamente sobre ese encuentro.

Empower sostiene que funciona como un mercado digital y no como una empresa de transporte: los conductores pagan una suscripción mensual, establecen sus propias tarifas y conservan el total del pago. No está inscrita en el programa de cobro por congestión por viaje de la MTA ni posee licencia de la TLC, por lo que los pasajeros no ven reflejado el cargo por congestión.

Abreu sostiene que la empresa podría estar gestionando hasta un millón de viajes al mes y que los ingresos no recaudados ascenderían a «decenas de millones de dólares al año», recursos destinados al metro, autobuses y trenes de cercanías.

DEMANDA VIGENTE

La controversia ocurre mientras la ciudad mantiene una demanda contra Empower. Los abogados municipales sostienen que se presenta como plataforma tecnológica neutral, pero realiza las mismas funciones que un servicio de transporte compartido: conecta pasajeros con conductores, procesa pagos y establece condiciones económicas, sin cumplir requisitos de licencia ni peaje.

Empower asegura que su modelo beneficia a conductores, quienes obtendrían miles de dólares más al mes que con Uber.

La empresa también mantiene un conflicto en Washington, D. C., donde tribunales le ordenaron cesar viajes remunerados tras negarse a registrarse como operador privado, imponiendo multas millonarias a la compañía y a su director ejecutivo, Joshua Sear. Empower continúa impugnando esas decisiones.