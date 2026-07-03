NY blinda su seguridad por el 4 de julio, el Mundial y boda Taylor Swift

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NUEVA YORK.- El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desplegará a miles de agentes este fin de semana para proteger las celebraciones del Día de la Independencia, un partido del Mundial de Fútbol y lo que podría ser la boda de la cantante Taylor Swift, todo bajo una intensa ola de calor que pondrá a prueba los recursos de la ciudad.

La comisionada Jessica Tisch informó este miércoles que no hay “amenazas específicas o creíbles” para los eventos, pero el operativo será uno de los más amplios del año. Las celebraciones incluyen desfiles de veleros y buques navales por los ríos Hudson y East, sobrevuelos militares y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s.

Sail 250 y fuegos artificiales bajo vigilancia extrema

Para las festividades de Sail 250, que traerán a la ciudad cerca de 100 embarcaciones y unos 27,000 marineros, tripulantes y dignatarios, habrá agentes uniformados, unidades caninas y equipos de armas pesadas desplegados a lo largo de las zonas costeras. Los asistentes deberán pasar por controles de seguridad para acceder a las áreas de observación frente al agua este sábado.

Por la noche, Macy’s lanzará 85,000 proyectiles desde seis barcazas sobre el East River, con un espectáculo láser proyectado desde el Puente de Brooklyn. La unidad de aviación del NYPD y su equipo de drones monitorearán el cielo. Tisch fue tajante: “Si hay cualquier actividad ilegal de drones que viole nuestras restricciones temporales de vuelo, su dron será confiscado”.

El operativo incluye recursos antiterroristas, perros de detección de explosivos, escuadrón antibombas, agentes de civil y una unidad portuaria para las vías navegables.

Mundial y Penn Station con acceso restringido

El domingo, la ciudad impondrá restricciones especiales en Penn Station, su terminal ferroviaria más concurrida, para manejar a miles de aficionados que cruzarán el Hudson hacia el MetLife Stadium, donde Brasil enfrentará a Noruega en el Mundial. Solo se permitirá el ingreso a ciertas áreas de la estación a personas con boleto para el partido.

El “evento” en el Madison Square Garden

Tisch reconoció que el NYPD también monitorea “un evento que estamos siguiendo en el Madison Square Garden el viernes por la noche”, sin confirmar detalles. La policía ya instaló vallas de control de multitudes y letreros de “prohibido estacionar” alrededor del recinto, ante rumores de una posible boda entre Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce.

“El Departamento de Policía de Nueva York, por supuesto, tendrá un dispositivo en el lugar, pero no voy a entrar en más detalles sobre eso en este momento”, dijo Tisch.

Ola de calor añade presión

Las autoridades advirtieron que la intensa ola de calor podría “estirar los recursos de los locales médicos” durante las actividades al aire libre. Se recomienda a los asistentes hidratarse, usar protector solar y ubicar los puestos de primeros auxilios.