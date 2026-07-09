Academia de la Historia incorpora a seis colaboradores

El acto fue encabezado este 8 de julio del 2026 por el presidente de la Academia, Miguel Reyes Sánchez.

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SANTO DOMINGO.– La Academia Dominicana de la Historia incorporó a seis nuevos colaboradores de la institución, durante una ceremonia celebrada en la Sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Son ellos Carlos J. Guzmán, Carlos Ramón Salcedo Camacho, Olivo Rodríguez Huertas, Piero Espinal Estévez, Julio César Castaños Guzmán y Anthony Almonte Minaya, distinguidos por sus valiosos aportes al pensamiento jurídico, la investigación histórica y el desarrollo intelectual de la República Dominicana.

DESTACA TRAYECTORIA NUEVOS COLABORADORES

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Academia, Miguel Reyes Sánchez, quien destacó la trayectoria profesional, académica y humana de los incorporados, resaltando que su integración fortalece la misión de la institución de investigar, preservar y difundir el patrimonio histórico nacional.

En nombre de los nuevos colaboradores, el magistrado Julio César Castaños Guzmán pronunció las palabras de agradecimiento, señalando que la distinción representa el fruto de años de trabajo constante y desinteresado al servicio de la República Dominicana.

Reafirmó el compromiso de los nuevos integrantes de investigar, analizar y promover el debate científico sobre los principales acontecimientos históricos del país, con el propósito de fortalecer el conocimiento, preservar la memoria colectiva y contribuir a la búsqueda permanente de la verdad histórica.

an/am