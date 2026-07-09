DIDA irá a tribunales si centros privados desatienden afiliados

Elías Báez afirmó este 8 de julio del 2026 que tomará las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los afiliados.

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Santo Domingo, 9 jul (EFE).- La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) anunció este miércoles que acudirá a los tribunales si los centros privados de salud «llegaran a suspender la atención a los afiliados» a causa de sus diferencias con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Este anuncio se produce después de que el presidente de la Sociedad Dominicana de Clínicas Privadas (Andeclip), Rafael Mena, informase que las clínicas privadas detendrán los servicios médicos a los afiliados de las ARS Primera y ARS Futuro a partir del martes 14 de julio por «tiempo indefinido», aunque indicó que de esta suspensión quedaban fuera las emergencias y las atenciones en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

CONFLICTOS NO PUEDEN PERJUDICAR A LOS AFILIADOS

En un comunicado el director general de la DIDA, Elías Báez, afirmó que su institución actuará «de inmediato» para salvaguardar el derecho a la salud de los afiliados, al tiempo que recordó que «el acceso oportuno, continuo y sin interrupciones» a los servicios sanitarios es un derecho fundamental protegido por la Constitución de la República, la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y la Ley General de Salud.»Los conflictos entre las ARS y los prestadores de servicios de salud no pueden resolverse en detrimento de los afiliados. Ninguna diferencia administrativa, financiera o contractual entre las partes puede poner en riesgo la salud de la población», indicó Báez.

ARS DEBEN USAR MECANISMOS LEGALES

El director indicó que los prestadores tienen «legítimo derecho» a plantear y defender sus reclamaciones, pero subrayó que «para ello existen mecanismos legales e institucionales que permiten dirimir esas controversias sin interrumpir la atención médica que reciben los afiliados». Recordó que las ARS administran recursos destinados exclusivamente a las prestaciones del Seguro Familiar de Salud, por lo que esos fondos «deben garantizar el acceso efectivo al Plan de Servicios de Salud (PDSS) y no pueden verse comprometidos por disputas entre los actores del sistema».

an/am