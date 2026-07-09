El Presidente Abinader entrega Medalla al Mérito Magisterial

El Presidente Abinader encabezó la actividad este 8 de julio del 2026 junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

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Santo Domingo, 9 jul (Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis Abinader, entregó la Medalla al Mérito Magisterial a docentes ejemplares, en una ceremonia en la que autoridades educativas reivindicaron el rol de los maestros en la transformación del sistema de enseñanza.

Durante el acto, celebrado en el Palacio Nacional, fueron distinguidos educadores de la enseñanza preuniversitaria y superior por su trayectoria profesional, su aporte a la formación de generaciones de estudiantes y su contribución al desarrollo de la educación.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que la reforma del sistema educativo comienza con el reconocimiento de quienes hacen posible el aprendizaje y sostuvo que detrás de cada historia de éxito suele haber un maestro que creyó en el potencial de sus alumnos.

Asimismo, destacó que el Gobierno impulsa políticas dirigidas a dignificar el ejercicio del magisterio y fortalecer la calidad.

En la categoría de educación preuniversitaria, la Medalla de Oro, correspondiente al Premio al Honor Pedro Henríquez Ureña, fue otorgada a Arquímedes Jerez de la Cruz; la Medalla de Plata, Premio al Reconocimiento Eugenio María de Hostos, a Yahaira Constanza Rosario, y la Medalla de Bronce, Premio al Estímulo Salomé Ureña de Henríquez, a Nathalie Elianna García.

También fueron reconocidas las docentes dominicanas residentes en Estados Unidos Fiordaliza Ippolito, Yalisa Garibaldi y Lisette Parra.

En representación de los galardonados, Jerez de la Cruz afirmó que el reconocimiento simboliza el esfuerzo colectivo del magisterio y sostuvo que la educación requiere respaldo institucional para enfrentar los desafíos actuales.

La ceremonia incluyó la entrega del Premio Anual a la Excelencia del Docente de Instituciones de Educación Superior a 10 profesores universitarios, distinguidos por su trayectoria académica, sus investigaciones y su aporte a la formación profesional.

jha/mpv