Cigarro dominicano celebra foro sobre el relevo generacional

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SANTO DOMINGO.–Cigarro Dominicano, primer y único medio especializado de la República Dominicana dedicado a la industria del tabaco y del cigarro premium, celebró su 14.º aniversario con el foro empresarial “Generaciones Tabaqueras.

Las Nuevas Generaciones: Continuidad, Transición y Relevo Generacional”, realizado en el JW Marriott Santo Domingo.

El evento reunió a 17 jóvenes profesionales pertenecientes a familias con una tradición de hasta seis generaciones en el sector tabacalero, quienes compartieron sus experiencias sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en el proceso de relevo generacional.

TRES PANELES SOBRE EL FUTURO DEL SECTOR

La jornada estuvo compuesta por tres paneles. El primero, “La Generación Tecnológica Incursiona en las Fábricas Tradicionales”, abordó la incorporación de la innovación a los procesos productivos. El segundo, “Entre el Presente y el Futuro.

Una Generación que Toma el Relevo Generacional”, analizó la transición del liderazgo en las empresas familiares.

El tercero, “Puros Emprendedores. Siguiendo los Pasos de la Pasión Familiar”, destacó el emprendimiento y la continuidad del legado tabaquero.

Los paneles fueron moderados por representantes de ProCigar, ADOZONA y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, quienes guiaron el intercambio de ideas entre los participantes.

CELEBRACIÓN Y RESPALDO EMPRESARIAL

Los asistentes disfrutaron de una recepción con café, aperitivos y música en vivo, seguida de un cóctel de clausura con cigarros dominicanos premium, bebidas y presentaciones artísticas.

El foro contó con el respaldo de más de un centenar de empresas e instituciones vinculadas a la industria tabacalera, el turismo, las zonas francas, el sector financiero y otras áreas productivas, consolidándose como un espacio de reflexión y fortalecimiento de una de las principales industrias de exportación y símbolo de la marca país de la República Dominicana.

an/am