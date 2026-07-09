ASIEX reconoce trayectoria del Scotiabank y visión en el país

Claudia Cueli, vicepresidenta de Banca Comercial y Corporativa de Scotiabank República Dominicana, recibió el reconocimiento este 6 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) reconoció a Scotiabank como una de las empresas centenarias de la República Dominicana, destacando sus más de 100 años de inversión, permanencia y contribución al desarrollo económico y social del país.

Esta distinción, entregada en el marco de su 40 aniversario, llega en un momento clave para Scotiabank. La reciente designación de la República Dominicana como hub regional consolida al país como un eje estratégico para el liderazgo y crecimiento de la organización en el Caribe, Centroamérica y Colombia.

CONFIANZA EN EL POENCIAL DEL MERCADO DOMINICANO

Claudia Cueli, vicepresidenta de Banca Comercial y Corporativa de Scotiabank República Dominicana, dijo que esta apuesta se traducirá, además, en la construcción de una nueva sede corporativa, reafirmando la confianza de la entidad en el potencial del mercado dominicano.

“Este reconocimiento celebra más de un siglo de contribución al desarrollo de la República Dominicana y nos inspira a seguir mirando hacia el futuro. Hoy iniciamos una nueva etapa, con el país desempeñando un papel protagónico en nuestra visión regional y en la construcción de nuevas oportunidades de crecimiento”, expresó.

UN COMPROMISO DE LARGO PLAZO CON EL PAÍS

Más de un siglo después de su llegada a la República Dominicana, el Banco continúa reafirmando su confianza en el potencial de la nación.

Con inversiones que superan los US$650 millones, una red de más de 46 sucursales, cerca de medio millón de clientes y más de 5,000 colaboradores, la entidad mantiene una presencia relevante en el desarrollo económico y social del país.

Su historia ha estado estrechamente vinculada al respaldo de sectores estratégicos, impulsando oportunidades de negocio y ampliando el acceso a soluciones financieras para personas y empresas. Su expansión ha incluido adquisiciones relevantes que han fortalecido su contribución al sistema financiero nacional.

an/am