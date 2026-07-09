Más de 1,600 pacientes esperan medicamentos de alto costo RD

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SANTO DOMINGO.– Organizaciones de pacientes de la República Dominicana manifestaron su preocupación por el impacto que continúan generando las listas de espera para acceder a medicamentos de alto costo, situación que afecta a personas con cáncer, enfermedades autoinmunes, renales, raras, trasplantes y otras patologías complejas.

De acuerdo con una presentación técnica de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), al cierre de octubre de 2025 había 1,607 pacientes en espera de tratamientos, en un escenario marcado por el incremento de la demanda y las limitaciones presupuestarias.

LLAMAN A FORTALECER EL SISTEMA

Daniel Rosario, de la Fundación Cúrame, reconoció los avances alcanzados por las autoridades, pero advirtió que aún persisten desafíos que requieren mayor capacidad de respuesta y soluciones sostenibles para garantizar el acceso oportuno a los tratamientos.

Junto a Gaby’s Foundation y COPAR-LEA, la entidad afirmó que visibilizar esta realidad busca fortalecer el sistema de salud mediante el diálogo, la coordinación interinstitucional y una mayor transparencia.

PRINCIPALES DEMANDAS

Las organizaciones plantean la necesidad de transparentar los tiempos de espera y el estado de las solicitudes, establecer protocolos públicos para priorizar pacientes, mejorar la planificación basada en datos, garantizar la continuidad de los tratamientos, fortalecer la comunicación con los usuarios y agilizar los procesos administrativos.

Gabriela Toribio, de Gaby’s Foundation, sostuvo que el acceso a un tratamiento no debe depender del tiempo que una persona permanezca en lista de espera y llamó a construir soluciones conjuntas entre autoridades, profesionales de la salud y organizaciones de pacientes.

CREAR MECANISMOS QUE ACELEREN ATENCIONES

Las entidades reconocieron los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, la SISALRIL y el Seguro Nacional de Salud, pero insistieron en acelerar la coordinación institucional y crear mecanismos que permitan atender con mayor rapidez los casos críticos.

Concluyeron que agilizar el programa significa proteger vidas, preservar familias y avanzar hacia un sistema de salud más humano, equitativo y centrado en las personas.

an/am