NY: Arrestan hombre mató uno y apuñó dominicano en El Bronx

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NUEVA YORK.- Un hombre murió apuñalado y su amigo dominicano resultó herido por un hombre que los atacó mientras conversaban frente a un edificio residencial en El Bronx.

El muerto es Rashau Shettlewood, el herido de apellido Román y el agresor Jorge Jeffrey, de 37 años, quien fue arrestado un día después del incidente.

El hecho ocurrió en la esquina de la avenida Davidson y West Tremont.

Al llegar la uniformada, encontraron a un hombre de 32 años con una herida de puñal en el pecho y uno de 33 con varias lesiones de puñal en el torso. Ambos fueron transportados al hospital, pero el más joven falleció.

Jeffrey fue acusado de asesinato, intento de asesinato, agresión y posesión ilegal de un arma.

Según el sobreviviente, quien fue acuchillado en el abdomen, él se encontraba con su amigo conversando fuera del edificio antes del ataque. «Todo fue rápido, no hubo tiempo de reaccionar», dijo. «Me siento bendecido, el amigo mío no tuvo la misma fortuna, lamentablemente».

Un video muestra al sospechoso, con una gorra y camisa verde, con la mano en el bolsillo. En ese momento ataca. Los dos amigos empiezan a caminar hacia el lado contrario para luchar por su vida. Sin embargo Shettlewood no sobrevivió luego de llegar al hospital.

«Él era una persona muy humilde, trabajadora… él deja sus padres, hermana, una hija», dijo un compañero de trabajo de la víctima mortal.

Las autoridades investigan cuál habría sido la causa del ataque.