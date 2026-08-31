NY: Arrestan a un dominicano acusado 2 asesinatos y atracos

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NUEVA YORK.- La Policía de Nueva York arrestó al dominicano Jesús Acosta, de 31 años, quien era buscado por dos tiroteos durante una ola de atracos en negocios que dejaron dos muertos y un herido.

«El muchacho es dominicano. Hemos estado muy activos detrás de esta situación. Primero ofrecimos US$5,000 de recompensa a quien diera información para la captura de este individuo. Luego hicimos otra conferencia ofreciendo 10,000 después de que una de las víctimas había muerto. Gracias a Dios, ya fue capturado», informó Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros de América,dijo Rodríguez, quien ofreció una recompensa de cinco mil dólares por la captura del joven.

Acosta fue detenido el sábado por la mañana tras una operación de búsqueda que duró varios días.

El arresto se dio después de que una llamada anónima al 911 informara sobre su presencia en un parque ubicado en la intersección de las avenidas Watson y Morrison, muy cerca de una comisaría.

DOS TIROTEOS EN 48 HORAS

Acosta fue identificado como el sospechoso de un tiroteo ocurrido el pasado martes en la mañana en una tienda de delicatessen de El Bronx y otro ocurrido en un restaurante de Brooklyn en la madrugada del domingo.

El primer hecho ocurrió alrededor de la medianoche del domingo en America’s Best Wings and Pizza, ubicado en la avenida Rockaway, en Brownsville, Brooklyn.

Según la Policía, Acosta habría entrado al establecimiento con la intención de cometer un robo, pero el hecho se tornó violento cuando disparó contra un empleado del restaurante, identificado como MD Yousuf, de 44 años.

Otro hombre, identificado como Mohammed Rasel, de 39 años, también resultó herido en una pierna. Rasel aseguró que se hizo pasar por muerto para evitar que el atacante continuara disparándole.

Aproximadamente 48 horas después, alrededor de las 12:15 de la madrugada del martes, un hombre armado abrió fuego durante otro robo, esta vez en una tienda de comestibles ubicada en East 149th Street, cerca de la avenida Walton, en la zona de Concourse, en El Bronx.

Durante ese incidente, Tayvon Shuler, de 33 años y cliente del establecimiento, recibió un disparo en el pecho. Fue trasladado al Lincoln Medical Center, donde posteriormente murió.

Las cámaras de vigilancia muestran a Acosta sacando una pistola y disparando a Shuler y luego dirigiéndose detrás del mostrador y robando dinero de la caja registradora, mientras clientes y empleados buscaban refugio.