NY: Apresan hijo dominicana asesinada en apartamento del Bronx

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NUEVA YORK.- Las autoridades tienen bajo custodia al hijo de la mujer dominicana asesinada el viernes dentro de su apartamento en El Bronx.

El detenido es Bob Johnny Guzmán Soto, de 33 años. Su madre, Josefina Soto, de 47, fue encontrada sin vida con golpes en la cabeza y el torso dentro de la residencia ubicada en el edificio 1236 de Grand Concourse, el pasado viernes alrededor de las 3:30 p.m. La policía la halló inconsciente y fue declarada muerta en el lugar por los paramédicos.

Se espera que le formulen cargos, según las fuentes. Hasta el momento no se han ofrecido más detalles oficiales.

EL HALLAZGO

«Yo la encontré sentada así y con los brazos duros y los ojos abiertos», contó el esposo de Josefina, Johnny Guzmán.

Dijo que así encontró a su compañera de más de 30 años, ya sin vida.

VERSIÓN DE VECINOS

Vecinos aseguraron a Telemundo 47 que el hijo de la víctima padecería alguna condición de salud mental y que ya se habían registrado incidentes previos en el hogar. Dijeron además que no lo han visto desde el hecho. La policía no ha confirmado esa información.

«Ella me había comentado que él estuvo hospitalizado porque sufre problemas mentales; eso puede haber sido lo que sucedió», dijo Santa Hernández, vecina de la víctima.

PREPARABA VIAJE A RD

Según contó el esposo el lunes, Josefina preparaba un viaje de vacaciones a la República Dominicana y tenía la intención de llevarse a su hijo.

«Esa era la maleta de ella», dijo Johnny sobre la maleta con la que vio salir a su hijo del edificio residencial.

La familia planea trasladar los restos de Josefina a la República Dominicana, donde la espera su otro hijo.