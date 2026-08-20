NY: Apresan dominicano habría estafado a más de 20 personas

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NUEVA YORK.- La Policía arrestó a un dominicano acusado de haber estafado a más de 20 personas que enviaron a su país cajas de ropa y comida que nunca llegaron a su destino.

Julio Fermín Germosén, de 48 años, residente en El Bronx y propietario de la empresa Rockland Shipping, fue apresado y posteriormente puesto en libertad tras recibir una citación judicial para presentarse ante el Tribunal de Justicia de la localidad de Haverstraw.

Según la acusación, Fermín Germosén, a través de su compañía habría recibido pagos de más de 20 clientes bajo la promesa de enviar cajas, tanques y electrodomésticos hacia la República Dominicana, pero la mercancía nunca fue despachada ni entregada.

Las víctimas denunciaron que entregaron sus pertenencias y pagaron por adelantado el servicio de transporte y manejo, pero la empresa incumplió con los envíos y dejó de responder a los reclamos.

El arresto se produjo en la jurisdicción de Haverstraw, en el condado de Rockland, donde opera la empresa.

Tras el procedimiento de rigor, las autoridades lo dejaron en libertad bajo citación.

Las autoridades exhortan a otras personas que hayan sido afectadas por Rockland Shipping a presentar su querella ante la Policía de Haverstraw.