Nuevo libro sobre Balaguer

Para entenderlo desde la crianza, establezco la relación primaria con sus padres, el tipo de familia a la que pertenece, tipo de apego, de vínculo y rol que le construyeron o le asignaron. Un Balaguer con temperamento sanguíneocolérico, flemático y decidido como una fiera a defender su honor, su dignidad, su moral, el poder, y que era, al mismo tiempo, un hombre paciente, silencioso, tratable, tímido, de aspecto inofensivo.

A Balaguer le tocó el tránsito del autoritarismo, la crisis de la revolución de abril, el mundo bipolar, las confrontaciones ideológicas, la necesidad de apertura democrática y de libertades, derechos y demandas sociales reprimidas y negadas por más de tres décadas; de las que Balaguer salió resiliente y autodirigido. Literalmente le ayudó su carácter, sus rasgos de personalidad, su inteligencia emocional y social, el aprendizaje políticosocial al lado de Trujillo Molina.

En cada capítulo voy describiendo su personalidad, sus rasgos histriónicos, obsesivos, evitativos, esquizoides, sus celos y egocentrismo, su capacidad de guardar y no olvidar, y su trastorno adictivo; además, la tendencia a humillar, disfrazándola con el reconocimiento, la validación o la asignación de un cargo a un opositor, a un militar, a un empresario o a un simple ciudadano de a pie.

Trujillo

Su fortaleza emocional para sobrevivir, manipular y mantenerse al lado de un dictador psicópata, paranoico, inteligente y desconfiado como Trujillo Molina ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que más ayudó a Balaguer? ¿Qué aprendió y utilizó de su mentor Trujillo Molina para llegar y mantenerse en el poder?

Ambos aplicaron el método de usar hombres grises para dividir, confundir, manipular y crear las circunstancias que le favorecerían mantenerse en el poder. Pero también supieron imponer el terror, el control, su “incontrolable”, los crímenes y asesinatos, el despotismo, la corrupción, el divide y vencerás que tanto resultado le dio al presidente Balaguer.

Balaguer conocía a Trujillo Molina, pero el jefe no llegó a conocer a su pupilo y alumno aventajado; quien de verdad llegó a conocer y dudar de Balaguer fue el psicópata Abbes García, quien le decía al jefe “a ese enano lo voy a sentar en la silla eléctrica alguna vez”, “ese Balaguer no es de fiar, está con nosotros, pero no es de nosotros, Balaguer es de Balaguer”.

Aquí encontraran los por qué de las decisiones de Balaguer, sus verdaderos motivos y razones, su falso destinismo y su sincretismo mágico religioso, sus miedos y trampas.

El líder copiado e imitado que supo manipular, anular y controlar a sus adversarios políticos. ¿Por qué sus adversarios no conocían lo suficiente a Balaguer para también neutralizarlo? ¿Por qué permitieron que Balaguer fuera el que más provecho y ganancia obtuviera de la crisis político social del país?

En este libro hago una radiografía de cuerpo entero de Balaguer Ricardo, de su balance y auditoria existencial, de forma objetiva, clínica y profesional de la psiquiatría y la psicoterapia, sin defenderlo, rechazarlo ni justificarlo.

jpm-am