NUEVA YORK: Juez fija para el 1 de junio de 2027 juicio Maduro

NUEVA YORK 22 Jul.- Un juez federal estadounidense ha fijado para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, un proceso en el que también será juzgada su mujer, Cilia Flores, ambos encarcelados desde la operación militar llevada a cabo a principios de enero por el Ejército estadounidense en Venezuela.

El juez Alvin K. Hellerstein del distrito sur de Nueva York ha tomado esta decisión tras una petición conjunta presentada por la Fiscalía y el equipo legal de Maduro en la que planteaban este calendario a fin de contar con el tiempo suficiente para entregar las pruebas que consideren oportunas en el marco del proceso.

Según se desprende de un documento del Departamento de Justicia al que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN, los procedimientos se llevarían a cabo entre septiembre y marzo del próximo año, si bien estas fechas son provisionales en función de si hay posibles complicaciones, como la obtención de información clasificada.

Durante la audiencia, Maduro llevaba puesto un uniforme penitenciario de color beige. Se espera que, antes del juicio, el presidente presente recursos legales para intentar que se desestime el caso, argumentando que contaba con inmunidad en el momento de la presunta comisión de los hechos al ser presidente.

El mandatario venezolano está acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, mientras que Flores también hace frente a cargos penales. En su primera audiencia en enero, ambos rechazaron las acusaciones vertidas en su contra, las cuales consideran puramente políticas. Ninguno de ellos ha pedido ser liberado bajo fianza a la espera del juicio.

Maduro y Flores fueron detenidos en su casa de la capital venezolana, Caracas, durante un operativo militar de Estados Unidos realizado el pasado 3 de enero. Ambos se encuentran desde entonces en la prisión federal de Brooklyn, en Nueva York.

El presidente fue elegido para el cargo por primera vez en 2013. Tras su captura, Delcy Rodríguez, quien hasta entonces era su vicepresidenta, ha asumido el cargo de presidenta encargada. Rodríguez ha criticado el operativo estadounidense contra Maduro, pero se ha declarado dispuesta a iniciar una nueva relación de cooperación y diálogo con Estados Unidos.