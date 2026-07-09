NUEVA YORK: FP juramenta nueva directiva de Long Island

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NUEVA YORK.- Alexandra Peña, miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo (FP), juramentó de forma virtual a la nueva directiva de la seccional de Long Island y llamó a fortalecer la unidad y el crecimiento del partido en la zona.

Peña afirmó que la cohesión interna, el trabajo en equipo y el consenso son clave para consolidar la presencia de la FP entre la comunidad dominicana en Long Island.

En el acto participaron Gregorio Morrobel, vicesecretario general de la FP, y Roberto Tavares, encargado de Organización. También estuvieron Carlos Féliz, presidente de la Seccional del Estado de Nueva York; Jaqueline Guilamo, vicepresidenta estatal; Odell Suero, secretario general; y Pablo García, secretario de Organización.

Víctor Acosta, ratificado como presidente de la Seccional de Long Island, se comprometió a trabajar con dedicación y lealtad para fortalecer la organización y servir a la comunidad dominicana.

La nueva directiva está integrada por Víctor Acosta (DC), presidente; Alenny Grullat, vicepresidenta; Yoel Gutiérrez, secretario general; Francisco Guzmán, secretario de Organización, e Ingrid Núñez (DC), secretaria de Redes Sociales.

Completan el equipo Junior Valdez, de la Dirección Central; Alexander Mata López, Electoral; Belarminio Peralta, Operativo; Gadiel Muñoz, Tecnología; Lussy Durán, Comunicación; Francia Calcaño, Formación Política; Kilcia de Jesús, Mujer y Protocolo; Ana Jire Hernández, Juventud; Rosalba Hernández, Finanzas; Francisco Álvarez, Propaganda; Elsa Peña, Actas y Correspondencia; José Hernández, Comunidad; Wandy Muñoz, Deportes; Rosa Iris Rodríguez, Asuntos Empresariales; José Rodríguez, Culto, y Wendy Monción, Solidaridad Ciudadana.

Los dirigentes reafirmaron su compromiso con la unidad y el fortalecimiento institucional para expandir la FP en Long Island e impulsar iniciativas a favor de la comunidad dominicana.