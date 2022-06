NUEVA YORK: Dominicana Diana Reyna aspira a vicegobernadora

Diana Reyna

NUEVA YORK.- La dominicana Diana Reyna aspira a convertirse en vicegobernadora de Nueva York.

“Mi experiencia al crecer en Williamsburg me motivó a participar en esta carrera. Me siento particularmente inspirada por los programas comunitarios de liderazgo y entiendo las dificultades de vivienda asequible, porque lo padecí con mi familia. Estas son las bases por las que me involucré en la política: para poder brindar una mejor calidad de vida a los más vulnerables”, comentó.

Reyna también denunció la “supremacía blanca” que inspiró el tiroteo masivo en un supermercado de Buffalo el 14 de mayo y subrayó que su equipo tiene un “plan de 15 puntos contra el crimen” que incluye luchar contra el lobby de las armas. Subrayó que su estrategia modificaría las reformas de fianza e implementaría programas de “prevención e intervención”.

De asumir el cargo de vicegobernadora, Reyna consideró como una gran ventaja sus décadas de experiencia en el servicio público.

“La oportunidad de poder servir en el pasado como vicepresidenta del condado de Brooklyn es un ejemplo perfecto de cómo la gente consideraba antes que ese papel era meramente decorativo. Yo demostré que lo podía hacer de una manera distinta”, acotó.

Como concejal representante de áreas de Brooklyn se enfocó en combatir el crimen al reducir la violencia de las pandillas, crear oportunidades de empleo, construir viviendas más asequibles y aumentar los fondos para oportunidades educativas para jóvenes y adultos mayores.

Se ganó la atención de toda la ciudad por sus esfuerzos en la promoción de viviendas asequibles, el desarrollo económico, la mejora de la equidad en la educación y la búsqueda de la justicia ambiental.

Continúa con su compromiso con la construcción de “BQGreen”, un proyecto visionario que comenzó en 2006 para transformar una sección de la autopista Brooklyn-Queens en un parque verde de 3,5 acres.