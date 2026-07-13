Calificadoras y bancos destacan solidez economía dominicana

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana recibió en las últimas semanas evaluaciones favorables de calificadoras de riesgo y entidades financieras internacionales que resaltan la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos, la estabilidad de su política económica y las perspectivas positivas para su perfil crediticio.

Entre las instituciones que emitieron valoraciones se encuentran J.P. Morgan, Bank of America, Fitch Ratings y Banco Santander, cuyos análisis coinciden en destacar la capacidad del país para mantener el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la confianza de los mercados internacionales.

J.P. Morgan elevó su proyección de crecimiento para la economía dominicana en 2026, al aumentar su estimación de 3.5 % a 4.3 %, tras considerar que el desempeño económico ha sido más sólido de lo previsto y que el país mantiene fundamentos favorables dentro de los mercados emergentes.

Por su parte, Bank of America mejoró su recomendación sobre la deuda externa dominicana al señalar que el dinamismo del sector turístico continúa respaldando el crecimiento económico y fortalece el atractivo de los bonos soberanos para los inversionistas.

Fitch Ratings destacó que la Ley 30-26 sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional contribuirá a reducir el impacto fiscal del alza de los precios internacionales del petróleo, fortalecer las finanzas públicas y mantener una trayectoria fiscal compatible con la estabilidad macroeconómica.

La calificadora también valoró la rapidez con que fue aprobada la legislación y afirmó que el fortalecimiento de los ingresos públicos, junto con la recuperación del crecimiento y la resiliencia de la economía, favorecen la evolución de la calificación soberana del país.

En la misma línea, Banco Santander consideró que la aprobación del plan anticrisis fortalece la flexibilidad de la política fiscal, reduce los riesgos sobre las cuentas públicas y mejora los indicadores de liquidez y sostenibilidad de la deuda, lo que incrementa las posibilidades de futuras mejoras en la calificación crediticia de la República Dominicana dentro de la categoría BB.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que la coincidencia de estos análisis representa una señal de confianza para el país.

«Que instituciones independientes de reconocido prestigio internacional coincidan en destacar la fortaleza de la economía dominicana confirma que las políticas implementadas por el Gobierno continúan fortaleciendo la confianza de los mercados», expresó el funcionario.

Díaz sostuvo que estas evaluaciones reflejan el compromiso del país con la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal y la adopción de medidas orientadas a preservar el crecimiento económico y fortalecer el perfil crediticio nacional.

Las valoraciones fueron emitidas en un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados, lo que, según el funcionario, evidencia la capacidad de la República Dominicana para responder a choques externos y mantener la confianza de inversionistas y organismos internacionales.