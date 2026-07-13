Calificadoras y bancos destacan solidez economía dominicana

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana recibió en las últimas semanas evaluaciones favorables de calificadoras de riesgo y entidades financieras internacionales que resaltan la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos, la estabilidad de su política económica y las perspectivas positivas para su perfil crediticio.
Entre las instituciones que emitieron valoraciones se encuentran J.P. Morgan, Bank of America, Fitch Ratings y Banco Santander, cuyos análisis coinciden en destacar la capacidad del país para mantener el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la confianza de los mercados internacionales.
J.P. Morgan elevó su proyección de crecimiento para la economía dominicana en 2026, al aumentar su estimación de 3.5 % a 4.3 %, tras considerar que el desempeño económico ha sido más sólido de lo previsto y que el país mantiene fundamentos favorables dentro de los mercados emergentes.
Por su parte, Bank of America mejoró su recomendación sobre la deuda externa dominicana al señalar que el dinamismo del sector turístico continúa respaldando el crecimiento económico y fortalece el atractivo de los bonos soberanos para los inversionistas.
Fitch Ratings destacó que la Ley 30-26 sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional contribuirá a reducir el impacto fiscal del alza de los precios internacionales del petróleo, fortalecer las finanzas públicas y mantener una trayectoria fiscal compatible con la estabilidad macroeconómica.
La calificadora también valoró la rapidez con que fue aprobada la legislación y afirmó que el fortalecimiento de los ingresos públicos, junto con la recuperación del crecimiento y la resiliencia de la economía, favorecen la evolución de la calificación soberana del país.
En la misma línea, Banco Santander consideró que la aprobación del plan anticrisis fortalece la flexibilidad de la política fiscal, reduce los riesgos sobre las cuentas públicas y mejora los indicadores de liquidez y sostenibilidad de la deuda, lo que incrementa las posibilidades de futuras mejoras en la calificación crediticia de la República Dominicana dentro de la categoría BB.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que la coincidencia de estos análisis representa una señal de confianza para el país.
«Que instituciones independientes de reconocido prestigio internacional coincidan en destacar la fortaleza de la economía dominicana confirma que las políticas implementadas por el Gobierno continúan fortaleciendo la confianza de los mercados», expresó el funcionario.
Díaz sostuvo que estas evaluaciones reflejan el compromiso del país con la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal y la adopción de medidas orientadas a preservar el crecimiento económico y fortalecer el perfil crediticio nacional.
Las valoraciones fueron emitidas en un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados, lo que, según el funcionario, evidencia la capacidad de la República Dominicana para responder a choques externos y mantener la confianza de inversionistas y organismos internacionales.
Sería formidable si estas instituciones que emiten este informe se dieran una vueltecita y se dieran un baño de pueblo para que hagan ese estudio con el ciudadano de a pies, el que tiene que pagar 50.00 por un plátano, 300 y pico por un galón de gasolina, 90 pesos por 1 libra de pollo, el precio de la luz ni se diga etc. etc., y mientras tanto esos mismos ciudadanos ganando una miseria de sueldos, para que vean cuál es la verdadera realidad.-
Y República Dominicana produce petróleo para bajar la gasolina, hasta que no se normalice el problema con Irán los combustibles seguirán altos.
La economía del Gobernador del Banco Central, la de Leonel Fernández, la de Danilo Medina, la de Hipólito Mejía, la de Manuel Estrella, la de Félix Bautista, está MUY SOLIDA.
Mentiras ..Mentiras
En un comentario que escribi en el fin de semana y despues de conversar con dirigentes del Partido Nacionalista Dominicano ( PND ) plantee que segun las informaciones que tenia la economia dominicana tenia y tiene mucha estabilidad debido a que hemos aumentado las Reservas internacionales y al crecimiento de las exportaciones. Es lo que acaban de reconocer las Agencias Calificadoras de Riesgos, JP Morgan Bank y , Santander Bank
Manuel eso no es lo único que a subido en el país, se te olvidó mencionar que también han subido la gasolina, la canasta básica, la delincuencia que lo único que se mantiene como hace 10 años y que no sube ni por el Diablo son los sueldos.-🤷🏻♂️😡
Tienen razón, los expertos en asuntos económicos, en expresar que a economía dominicana, se encuentra hoy día con una SOLIDEZ ENVIDIABLE, en relación a otros países del área de América Latina.
Claro, para los grandes comerciantes, los ricos y los altos funcionarios del gobierno que preside, Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona.
Ahora bien, a esos expertos sería bueno que bajaran a los grupos sociales del país, donde la situación económica, es desesperante, para ver, si es verdad que la economía dominicana vive sus mejores momentos.
Hay que anotar que el segmento poblacional y que es la gran mayoría que paga, los enormes impuestos al Estado Dominicana, sería interesante que esos expertos hicieran una evaluación de cómo está impactando, en estos momentos, los movimientos económicos, en ese grupo poblacional con el alto costo de la vida, en cada componente de ese grupo.