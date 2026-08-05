Justicia Social impulsa relevo generacional encuentro juvenil

El encargado provincial de Juventud de Justicia Social, Ramsés Hidalgo, resaltó el papel de la juventud.

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AZUA.- El partido Justicia Social (JS) realizó un encuentro con jóvenes de la organización e hijos de dirigentes en la provincia Azua, con el objetivo de promover el relevo generacional, incentivar la participación juvenil y crear espacios de formación política.

La actividad contó con la presencia del secretario nacional de Organización y alcalde de Azua de Compostela, Rafael Hidalgo, quien compartió con decenas de jóvenes de diferentes comunidades de la provincia sobre el papel de las nuevas generaciones en la vida política y social del país.

Durante su intervención, Hidalgo destacó la importancia de formar nuevos liderazgos comprometidos con los principios de la organización y con la construcción de una República Dominicana basada en la igualdad de oportunidades.

“ No se puede construir ningún proyecto político, social, cultural o educativo si la juventud no participa. El presente y el futuro son de los jóvenes, y los invitamos a continuar trabajando con vocación de servicio”, expresó.

FORMACIÓN Y LIDERAZGO JUVENIL

El encargado provincial de Juventud de Justicia Social, Ramsés Hidalgo, afirmó que los jóvenes deben prepararse, aportar y asumir un rol protagónico en los procesos de transformación social.

Señaló que la política debe ser entendida como una herramienta de servicio y no como un espacio de beneficio personal, al tiempo que llamó a las nuevas generaciones a tomar decisiones que impulsen cambios positivos.

De su lado, Frelianny Casado, representante de Mi Primer Voto JS, resaltó que la juventud debe involucrarse en temas como educación, economía, cultura y medio ambiente, debido a su impacto en el desarrollo nacional.

En el encuentro también participaron representantes municipales y provinciales de Juventud y Jóvenes Profesionales de Justicia Social, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la preparación y participación de nuevos dirigentes.

an/am