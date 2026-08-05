Dominicano René Columna conquista Red Bull Romaniacs

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SIBIU, Rumanía. El piloto dominicano René Columna escribió una página histórica para el motociclismo nacional al convertirse en el primer representante de la República Dominicana en conquistar una categoría del Red Bull Romaniacs, tras coronarse campeón de la división ADV Core en la edición 2026 de la prestigiosa competencia de hard enduro.

Columna alcanzó el título luego de superar con éxito varios días de exigentes recorridos por las montañas de los Cárpatos, imponiéndose a competidores de distintas nacionalidades y manteniéndose desde el inicio entre los primeros puestos de la clasificación hasta asegurar el campeonato.

La hazaña adquiere mayor relevancia al conseguirse sobre una CFMOTO 450MT, motocicleta de aventura que respondió con fiabilidad en uno de los escenarios más extremos del motociclismo mundial. La combinación de la preparación física y técnica del piloto, junto con el rendimiento de la máquina, fue determinante para superar cada etapa de una prueba donde la resistencia, el control y la navegación son factores decisivos.

EL RED BULL ES CONSIDERADO UN EVENTO EXIGENTE

Considerado uno de los eventos más exigentes del hard enduro, el Red Bull Romaniacs reúne cada año en Rumanía a la élite mundial de esta disciplina. Tan solo completar el recorrido representa un logro para cualquier competidor, debido a sus desafiantes trayectos por montañas, bosques, ríos, pendientes rocosas y terrenos de difícil acceso.

En esta edición, Columna compartió escenario con reconocidas figuras internacionales como el multicampeón español Iván Cervantes y el británico Sam Sunderland, campeón del Rally Dakar, lo que añade mayor valor a su histórica conquista.

El triunfo consolida a René Columna como uno de los principales exponentes del motociclismo off-road dominicano y proyecta el crecimiento de esta disciplina en escenarios internacionales. Además, representa una inspiración para las nuevas generaciones de pilotos que aspiran a competir en las principales pruebas del motociclismo de aventura y enduro.

La representación dominicana en la competencia también contó con la participación de Ángel Columna, hermano del campeón, reafirmando la presencia del país en uno de los eventos más prestigiosos del calendario internacional.

Con este resultado, René Columna alcanza el mayor éxito de su carrera deportiva y deja inscrito su nombre en la historia del motociclismo dominicano al convertirse en el primer piloto nacional en conquistar una categoría del Red Bull Romaniacs, confirmando que el talento y la preparación de los atletas dominicanos pueden competir y triunfar al más alto nivel del deporte mundial.

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