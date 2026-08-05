Ve Juegos Centroamericanos vía de integración para juventud

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, “Luis El Gallo”, afirmó que los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan un instrumento de hermandad, superación y formación para la juventud dominicana.

Acosta Moreta destacó que los atletas que participan en estas competencias representan uno de los sectores más sanos de la sociedad, al promover valores como la disciplina, la solidaridad y el esfuerzo, alejándose de prácticas perjudiciales para su desarrollo.

El dirigente político señaló que existe el compromiso del Gobierno y del sector empresarial de garantizar que los avances alcanzados mediante el deporte se mantengan en el tiempo y no desaparezcan una vez concluidos los eventos deportivos.

LLAMA A ATENDER NECESIDADES DE LOS JÓVENES

El presidente de la UDC manifestó que muchos jóvenes de los barrios dominicanos requieren mayores oportunidades de formación y espacios para desarrollar sus capacidades.

Indicó que el Estado debe impulsar políticas que permitan integrar a la juventud al desarrollo nacional, especialmente en comunidades donde algunos jóvenes permanecen sin actividades productivas.

Acosta Moreta consideró necesario ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación pública, además de promover una mayor dedicación de los docentes al proceso de enseñanza.

Asimismo, cuestionó que se planteen paros y protestas en momentos en que el Ministerio de Educación trabaja en la planificación del próximo año escolar.

El dirigente político sostuvo que la juventud necesita ser escuchada y que sus principales problemas sean atendidos con soluciones concretas.

Planteó la necesidad de investigar las causas de la deserción escolar y evitar que estudiantes abandonen las aulas al concluir etapas básicas de formación.

an/am