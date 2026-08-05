Atletismo aporta oro y bronce; RD llega a 85 medallas en JCC

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SANTO DOMINGO.– La República Dominicana alcanzó este martes las 85 medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras sumar una presea de oro y una de bronce en atletismo, resultados que mantienen al país en la sexta posición del medallero general.

La delegación dominicana acumula 18 medallas de oro, 18 de plata y 49 de bronce al cierre de la décima jornada de competencias.

El gran protagonista de la fecha fue el velocista Yeral Núñez, quien conquistó la medalla de oro en los 400 metros con vallas, mientras que Yesi Tejeda logró el bronce en lanzamiento de jabalina con récord nacional.

Además, las figuras del atletismo dominicano Marileidy Paulino y Anabel Medina avanzaron a la final de los 400 metros planos, al igual que Isaías Pie y Cristian Rodríguez en los 110 metros con vallas, competencias en las que buscarán medallas este miércoles.

En otros deportes, el equipo femenino de balonmano avanzó a la final tras vencer a México, mientras que cuatro boxeadores dominicanos aseguraron medallas de bronce al clasificar a las semifinales.

Yeral Núñez conquista histórico oro en los 400 metros con vallas

Yeral Núñez se proclamó campeón de los 400 metros con vallas al imponerse con autoridad en la final con un tiempo de 48.30 segundos.

El atleta, entrenado por el legendario Félix Sánchez, tuvo una salida dominante y desde los primeros obstáculos tomó el control de la carrera. En los últimos 250 metros amplió la ventaja para superar al salvadoreño Pablo Ibáñez, campeón de San Salvador 2023, quien terminó segundo con 49.64 segundos.

El bronce correspondió al mexicano Guillermo Campos, con registro de 49.82 segundos.

El triunfo de Núñez representa un logro histórico, al convertirse en el primer dominicano en conquistar el oro de los 400 metros con vallas en una cita multideportiva regional celebrada en suelo dominicano desde la victoria de Félix Sánchez en los Juegos Panamericanos de 2003.

Yesi Tejeda establece récord nacional y gana bronce

La atleta Yesi Tejeda se quedó con la medalla de bronce en lanzamiento de jabalina tras establecer un nuevo récord nacional con una marca de 54.95 metros.

Tejeda tuvo una actuación ascendente en la competencia. Inició con un lanzamiento de 52.02 metros, mejoró a 53.43 en su segundo intento y consiguió su mejor registro en la tercera oportunidad.

Sus siguientes lanzamientos fueron de 46.57, 49.94 y 46.16 metros.

La prueba fue ganada por la colombiana Flor Ruiz, quien impuso récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 67.34 metros, superando su propia marca de Veracruz 2014 (63.80 metros). La plata fue para su compatriota Valentina Barrios, con 58.14 metros.

Marileidy Paulino avanza a la final de los 400 metros

La campeona olímpica y mundial Marileidy Paulino avanzó sin dificultades a la final de los 400 metros planos al registrar 50.63 segundos en la semifinal.

Paulino, ubicada en el sexto carril, tomó el liderato al entrar en la última curva y mantuvo el control hasta cruzar la meta. La acompañaron en el podio de la serie la representante de Santa Lucía Shafiqua Maloney, con 51.22 segundos, y Andrea Rivera, con 51.78.

La dominicana buscará este miércoles a las 6:55 de la tarde revalidar el título Centroamericano y del Caribe conquistado en San Salvador 2023.

También avanzó a la final Anabel Medina, quien terminó tercera en su semifinal con tiempo de 52.49 segundos.

Pie y Rodríguez estarán en la final de los 110 metros vallas

El vallista dominicano Isaías Pie clasificó a la final de los 110 metros con vallas tras finalizar tercero en su serie semifinal con tiempo de 13.83 segundos.

Por su parte, Cristian Rodríguez logró un registro de 13.91 segundos y quedó como reserva para la final al terminar cuarto en su serie.

La final se disputará este miércoles a las 6:00 de la tarde.

Balonmano femenino disputará el oro

La selección femenina de balonmano dominicana avanzó a la final tras derrotar a México 29-27 en un emocionante partido celebrado en el Parque del Este.

Las mexicanas dominaron la primera mitad 17-13, pero el conjunto criollo reaccionó y ganó el segundo parcial 16-10 para completar la remontada.

Yojaver Brito y Ania Ramos encabezaron el ataque dominicano con seis goles cada una, mientras que la capitana Nancy Peña aportó cinco anotaciones.

República Dominicana disputará la medalla de oro ante Cuba.

Boxeo asegura ocho medallas de bronce

El boxeo de la República Dominicana continúa dejando su huella en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que cinco púgiles avanzaran este martes a las semifinales, asegurando nuevas medallas de bronce para la delegación nacional.

Con los resultados de la jornada, el equipo dominicano elevó a ocho la cantidad de boxeadores con medalla garantizada, consolidando una destacada actuación en la competencia que se desarrolla en suelo dominicano.

Los representantes quisqueyanos mostraron determinación, fortaleza técnica y capacidad de respuesta en momentos decisivos para imponerse ante sus respectivos rivales y colocarse entre los cuatro mejores de sus categorías.

La escuadra nacional dominó sus combates mediante una combinación de velocidad, precisión y estrategia, elementos que le permitieron superar una exigente fase de cuartos de final y asegurar presencia en el podio regional.

Aunque las medallas de bronce ya están garantizadas, los boxeadores dominicanos mantienen como objetivo avanzar a la final y convertir esos metales en preseas de oro durante las semifinales.

Con esta actuación, el boxeo reafirma su papel como una de las disciplinas de mayor aporte para la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación nacional continúa en busca de ampliar su cosecha de medallas.

Oro del relevo mixto 4×100 queda en revisión

La medalla de oro obtenida por la cuarteta dominicana en el relevo mixto 4×100 metros fue retirada tras una descalificación por una supuesta obstrucción en el pase del testigo e invasión de carril.

Al cierre de la jornada, los delegados técnicos dominicanos se encontraban apelando la decisión ante las autoridades correspondientes.

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