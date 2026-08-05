Trabajo forzoso también pone riesgo la vida de trabajadores

Juan Rosario Gratereaux durante la entrevista este 4 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El abogado especialista en Derecho Laboral, Juan Rosario Gratereaux, afirmó que el trabajo forzoso va más allá de los bajos salarios o los pagos incompletos, ya que también representa un grave riesgo para la vida de los trabajadores cuando desempeñan sus funciones sin las herramientas, el tiempo ni las condiciones adecuadas de seguridad.

El jurista explicó que esta problemática se manifiesta cuando los empleados carecen de equipos de protección o son obligados a laborar en entornos inseguros.

Asimismo, advirtió sobre la existencia de jornadas laborales que superan los límites establecidos por la legislación dominicana, alcanzando en algunos casos más de 80 horas semanales, una práctica que calificó como inaceptable y que, a su juicio, debe ser eliminada.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, Gratereaux destacó que el respeto a las normas de seguridad y salud en el trabajo es esencial, especialmente en actividades de alto riesgo como la minería y las labores agrícolas relacionadas con la zafra.

Indicó que los trabajadores deben contar con acceso al agua potable, equipos de protección personal, guantes, botas y demás implementos necesarios para preservar su integridad física.

El especialista recordó que República Dominicana ha asumido compromisos internacionales mediante convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales contemplan mecanismos de supervisión sobre el cumplimiento de los derechos laborales.

Además, señaló que las violaciones a la normativa pueden derivar en sanciones impuestas por la Inspectoría de Trabajo y, en casos de mayor gravedad, dar paso a procesos de carácter penal con la intervención del Ministerio Público.

an/am