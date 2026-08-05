Acroarte hará evaluación rumbo a los Premios Soberano 2027

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SANTO DOMINGO.– La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) iniciará este fin de semana las reuniones evaluativas correspondientes al primer semestre del año, como parte del proceso de selección de los trabajos y artistas que podrían optar por una nominación en los Premios Soberano 2027, cuya ceremonia está programada para el 17 de marzo.

Las jornadas reunirán a los jurados de los renglones Cine, Clásico, Comunicación y Popular, quienes tendrán la responsabilidad de analizar e identificar las producciones y figuras elegibles en cada categoría de la principal premiación artística de la República Dominicana.

ARRANQUE OFICIAL DEL PROCESO

La presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, explicó que estas reuniones marcan el inicio formal de los trabajos de la edición número 42 de los galardones.

«A partir de este fin de semana comenzamos los procesos evaluativos junto a los jurados de cada renglón para debatir y analizar cuáles artistas, comunicadores, actores y programas reúnen las condiciones para optar por una nominación. Es una etapa que asumimos con entusiasmo porque representa el comienzo de una nueva edición de los premios», expresó.

PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN

Los Premios Soberano volverán a contar con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y serán producidos, por cuarto año consecutivo, por el empresario César Suárez Jr.

La ceremonia será transmitida en República Dominicana por Color Visión (canal 9), mientras que para Estados Unidos estará disponible a través de Univisión y la plataforma ViX, que repetirán como canales oficiales de difusión.

Los Premios Soberano, creados en 1985, se han consolidado como el principal reconocimiento al talento artístico y a la comunicación en el país.

El Comité Ejecutivo de Acroarte está integrado por Marivell Contreras, José D’ Laura, Máximo Jiménez, Marino Guzmán, Enrique Medina, Glenys Abréu, Viancamely Alcántara, Ángela Genao y Ramón Paulino.

an/am