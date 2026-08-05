Banco Popular colabora al COE para responder a emergencias

El presidente del Banco Popular, Christopher Paniagua, y el director del COE, Juan Manuel Méndez García, reunidos este 4 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El Banco Popular Dominicano entregó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) el remozado Salón Político/Comunicaciones, un espacio clave para fortalecer la coordinación interinstitucional, la gestión de información y la comunicación con la ciudadanía durante situaciones de emergencia.

La entrega fue encabezada por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, y el director del COE, Juan Manuel Méndez García.

Las mejoras abarcaron la infraestructura y las condiciones técnicas y operativas del salón, permitiendo optimizar la realización de reuniones de coordinación, ruedas de prensa, sesiones informativas y transmisiones audiovisuales.

Con ello, el COE refuerza su capacidad para difundir alertas, recomendaciones, boletines y mensajes preventivos de forma oportuna y confiable.

ESPACIO CLAVE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

El Salón Político/Comunicaciones es uno de los principales centros de operaciones del COE durante eventos que requieren la articulación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Desde este lugar se coordinan acciones con organismos nacionales e internacionales, además de ofrecer información oficial a la población.

Méndez García agradeció el respaldo del Banco Popular y destacó que la renovación fortalece un espacio donde se toman decisiones orientadas a proteger vidas y mejorar la capacidad de respuesta del país frente a emergencias y desastres.

Por su parte, Paniagua afirmó que para la entidad financiera representa una satisfacción contribuir al fortalecimiento de un área esencial para la coordinación y comunicación en situaciones críticas. Subrayó que la preparación, la prevención y la colaboración entre instituciones son pilares para construir una sociedad más resiliente.

La iniciativa forma parte del compromiso del Banco Popular con el fortalecimiento institucional y refleja la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado para mejorar las capacidades nacionales de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

an/am