Figueres Olsen destaca gestión Carolina Mejía al frente ADN

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SANTO DOMINGO.- El expresidente de Costa Rica, José María Figueres Olsen, destacó este martes la gestión de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, al valorar la transformación y el desarrollo que experimenta la ciudad de Santo Domingo.

Durante un encuentro celebrado en el Palacio Consistorial de la Ciudad Colonial, el exmandatario costarricense expresó su admiración por el liderazgo de Mejía y resaltó las condiciones que exhibe la capital dominicana.

“Esta ciudad que usted dirige y lidera es absolutamente espectacular, de manera que felicitarla y agradecerle mucho la oportunidad de conocerla”, manifestó Figueres Olsen.

El exgobernante señaló que visita con frecuencia República Dominicana y aseguró que siempre llega motivado por las cualidades del país, al que definió como un “trapito de dominguear” por sus atractivos y capacidad para recibir visitantes de todo el mundo.

MEJÍA AGRADECE RECONOCIMIENTO

De su lado, Carolina Mejía agradeció las palabras del expresidente costarricense y afirmó que representan un estímulo para continuar impulsando iniciativas orientadas a fortalecer y modernizar la capital.

La alcaldesa y candidata presidencial aprovechó el encuentro para invitar a Figueres Olsen a disfrutar de las competencias restantes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya celebración concluirá el próximo 8 de agosto.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La visita del exmandatario costarricense se suma a los encuentros internacionales que ha sostenido Mejía en los últimos años, como parte de su agenda de intercambio y cooperación regional.

La dirigente política ha participado en foros internacionales, reuniones bilaterales y espacios de diálogo con líderes de distintos países, fortaleciendo su presencia en escenarios regionales y proyectándose como una figura política con creciente reconocimiento fuera de República Dominicana.

an/am