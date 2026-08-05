Cuba da luz verde a las nuevas normas para venta de vehículos

El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó a medios estatales que las disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial en esta fecha, forman parte de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas recientemente por el Partido Comunista (PCC, único legal) y el Gobierno, que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla.

Indicó que las normas incluyen los Decretos 122 y 163, que se completan con varias resoluciones de organismos estatales relacionadas con importadores, comercializadoras, precios, impuestos, requisitos técnicos y procedimientos aduaneros.

SIN LÍMITE DE COMPRA

Entre las novedades -que entrarán en vigor el próximo 11 de agosto- figuran la ampliación de la cantidad de comercializadoras autorizadas, la eliminación del límite de compra de seis vehículos en cinco años para personas naturales y jurídicas en esas comercializadoras.

Asimismo, se permitirá la adquisición de vehículos nuevos o de uso en comercializadoras por parte de extranjeros con residencia temporal, provisional o inmobiliaria, así como la importación directa por personas naturales, sin carácter comercial, de triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos y de vehículos eléctricos acompañados de sistemas de carga con fuentes renovables.

Las normativas establecen que las operaciones de compraventa entre particulares deben formalizarse ante notario, a través de cuentas y medios de pago autorizados por el Banco Central de Cuba (BCC) como las tarjetas internacionales y las tarjetas nacionales, en moneda convertible o nacional, pero excluye el pago en efectivo.

ENSAMBLAJE Y COMERCIALIZACIÓN

Los impuestos se podrán pagar en pesos cubanos o en la moneda convertible utilizada para formalizar la operación, según la elección del contribuyente y se tendrá en cuenta la tasa oficial.

También contemplan la posibilidad de autorizar a personas jurídicas no estatales a ensamblar y comercializar vehículos eléctricos de las clases ciclomotor, motocicleta, triciclos y autos.

Además, autorizan de manera regulada el ensamblaje y fabricación por parte de entidades estatales o mixtas autorizadas, y se crea el Comité Evaluador de Medios Automotores para aprobar marcas y modelos aptos para el mercado nacional.

El ministro de Transporte refirió que los vehículos eléctricos adquiridos junto a sus estaciones de carga con fuentes renovables de energía estarán exentos del pago del impuesto especial de venta como incentivo a la transformación de la matriz energética nacional.

También expuso que para favorecer la recuperación del transporte público, uno de los sectores más afectados en la isla, se reducirá el impuesto especial aplicado a ómnibus y microbuses: del 20 % al 12 %. Si son ensamblados en el país del 7 % y el 5 %, si son eléctricos.

LAS IMPORTACIONES DE ENVÍO

Como datos adicionales, informó que en este año hasta el pasado junio se han vendido en la isla 35.494 vehículos de motor -el 65 % de combustión, el 5 % híbridos y el 30 % eléctricos- y cerca del 70 % fueron ciclomotores, motocicletas y triciclos.

En cuanto a las importaciones realizadas directamente por las personas como equipaje no acompañado o envío, refirió 41.963 vehículos de motor, de ellos 19.443 ciclomotores y motocicletas eléctricas y 22.520 ciclomotores y motocicletas de combustión.

El paquete de medidas aprobadas el pasado junio y en proceso de implementación incluye nuevas modalidades de negocios para el sector privado, y propone dinamizar el comercio exterior, la inversión extranjera directa y el sector turístico, otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales.