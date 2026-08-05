Raquel Arbaje acompaña una jornada de esgrima en los JCC

La primera dama se confunde en un abrazo con la quisqueyana Melody Martínez, quien había obtenido su segundo éxito de la jornada.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La primera dama de la República, Raquel Arbaje, visitó este martes el pabellón de esgrima para presenciar el desarrollo de la segunda jornada de competencias de esta disciplina correspondiente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante su recorrido, Arbaje se mostró cercana al público y se integró al ambiente deportivo que ha caracterizado los distintos escenarios de la justa regional. La funcionaria recorrió las instalaciones, captó imágenes de la actividad e intercambió impresiones con atletas dominicanos que participaban en la jornada.

MELODY MARTÍNEZ PROTAGONIZÓ MOMENTO MÁS EMOTIVOS

La presencia de la primera dama coincidió con uno de los duelos más emocionantes del día, cuando la dominicana Melody Martínez derrotó 5-4 a la puertorriqueña Orquides Ferrer en la modalidad de sable, en un combate reñido que mantuvo la atención del público hasta el último punto.

Arbaje permaneció cerca de diez minutos en el recinto, donde pudo observar varias pruebas y apreciar el respaldo de los aficionados y familiares que acompañan a los atletas durante la competencia.

RESPALDO INSTITUCIONAL AL EVENTO DEPORTIVO

Al ser reconocida por los asistentes, la primera dama respondió con cordialidad a los saludos y compartió breves momentos con el público antes de retirarse del escenario.

Su visita se suma a las expresiones de respaldo institucional que han acompañado el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una cita deportiva que reúne a atletas de la región y promueve la integración, la competencia sana y el talento deportivo.

an/am