Magnate Jeff Bezos vende 15 millones de acciones Amazon

Nueva York , 4 de agosto (EFE).- El magnate estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, notificó a las autoridades bursátiles de EE.UU. la venta de 15 millones de acciones de la empresa de comercio electrónico después de que estas alcanzaran su máximo valor el lunes, en una operación con la que se embolsó 4.070 millones de dólares.
Bezos, que dejó la dirección ejecutiva de Amazon y hoy en día se dedica a su empresa espacial Blue Origin y a la filantropía, vendió parte de sus acciones de fundador a través de la financiera Morgan Stanley, de acuerdo con datos de la Comisión de Mercado y Valores (EE.UU.).
AMAZON HA AUMENTADO SU CAPITALIZACIÓN EN EL ULTIMO AÑO
En el documento de la SEC figura también que el 4 de mayo Bezos donó 220.200 acciones a organizaciones sin ánimo de lucro «que pueden haber vendido sus acciones» desde entonces.
Tras conocerse la venta de acciones de Bezos, el valor de Amazon bajaba un 1,8 % durante la sesión. En el último año, la capitalización de la firma ha aumentado un 30 %.