CNSS establece nuevo método para calcular licencias médicas

Los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social durante una sesión.

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SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó un nuevo mecanismo para calcular y distribuir el Subsidio por Enfermedad Común de los trabajadores que laboran simultáneamente para más de un empleador.

La medida está contenida en la Resolución 641-04, aprobada el 30 de julio de 2026, que modifica la normativa del Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

En los casos de pluriempleo, el subsidio se calculará con base en el promedio de los salarios devengados durante los últimos seis meses en cada empleo activo, con un límite de hasta diez salarios mínimos nacionales.

La prestación equivaldrá al 60 % de ese promedio cuando el tratamiento sea ambulatorio y al 40 % si el trabajador permanece hospitalizado.

El monto será distribuido de forma proporcional entre los empleadores, tomando como referencia el último salario percibido en cada empresa.

PROCEDIMIENTO Y COBERTURA

La resolución establece que cada empleador deberá gestionar la solicitud del subsidio a través de la plataforma de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Para recibir la prestación, la incapacidad deberá impedir el desempeño de las funciones correspondientes a cada empleo.

Si la enfermedad o accidente no laboral solo afecta uno de los puestos de trabajo, el beneficio será reconocido únicamente para esa actividad.

El Subsidio por Enfermedad Común comienza a pagarse a partir del cuarto día de incapacidad y puede extenderse hasta 26 semanas (182 días).

El trabajador deberá presentar el certificado médico que justifique la licencia y notificar oportunamente a su empleador.

an/am